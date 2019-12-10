Як зміна клімату впливатиме на здоров'я людей через 10 років

За підрахунками ВООЗ, з 2030 до 2050 глобальні кліматичні зміни щорічно ставатимуть причиною близько 250 тисяч смертей по всьому світу.

Прогнозують, що кожного року 95 000 помиратимуть через дитяче недоїдання, 60 000 через малярію, 48 000 внаслідок діареї й 38 000 літніх людей не зможуть пережити спеку, повідомляє Центр громадського здоров'я. До теми: Як нас вбиває глобальне потепління: тривожні графіки Як надзвичайна кліматична ситуація впливатиме на людей Часті екстремальні погодні умови можуть призводити до зростання травматизму і смертності серед населення. Після повеней очікуються спалахи інфекційних захворювань , а особливо тоді, коли системи водопостачання та каналізації будуть пошкоджені.

, а особливо тоді, коли системи водопостачання та каналізації будуть пошкоджені. Підвищення температури провокуватиме посухи, що вплине на продовольство. Смертність від недоїдання, замовлена періодичними посухами, вже забирає близько 3,5 мільйонів життів.

28 листопада Європарламент оголосив надзвичайний кліматичний стан Нестача води, яка потрібна для дотримання правил гігієни, а також її надлишок через часті дощі, збільшують ризик розвитку діарейних захворювань. Діарейні хвороби поширюються через забруднені харчові продукти та воду, і є однією з основних причин дитячої смертності – близько 1,8 мільйона смертей у рік.

Сильна спека, тим паче в особливо чутливих районах, призведе до зростання захворюваності та смертності серед людей з респіраторними й серцево-судинними захворюваннями, а особливо серед літніх людей.

Підвищення температури повітря може прискорювати прихід пилкового сезону, через що серед населення частіше траплятимуться астматичні напади . Щорічно через серцево-судинні та респіраторні захворювання, спричинені забрудненим повітрям, помирають близько 800 000 людей.

. Щорічно через серцево-судинні та респіраторні захворювання, спричинені забрудненим повітрям, помирають близько 800 000 людей. Зміни режиму опадів і загальної температури вплинуть на ареал комах, які переносять інфекційні захворювання, серед яких малярія і гарячка денге. Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.