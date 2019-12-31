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Яка норма холестерину в крові і що таке ліпідограма

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Що таке ліпідограма: розшифровка аналізу / mpbgroups

Ліпідограма – це біохімічний аналіз, що показує співвідношення різних жирових сполук (ліпідів чи холестерину) у крові людини. Цей аналіз потрібно здавати щорічно.

Про ліпідограму розповів сімейний лікар Михайло Цюрак.

До теми: Аналіз крові: про що свідчать ваші показники

Ліпідограму потрібно здавати часто, аби знати ризик інфаркту, інсульту, атеросклерозу діабету та інших складних захворювань.

Про що свідчать показники ліпідограми: як зрозуміти результати аналізів

Загальний холестерин – показує загальну кількість холестерину. При підвищенні вказує на можливість виникнення атеросклерозу судин. Проте якщо він в нормі, це ще не означає, що небезпеки немає. Нормальний рівень – 4-5 ммоль/л.

Розбір ліпідограми

ХС-ЛПВЩ (холестерин ліпопротеїнів високої щільності), який називають "хорошим" холестерином. Це білковий комплекс, що транспортує холестерин з крові в печінку. Ідеальний його рівень – вище ніж 1 ммоль/л. 

ХС-ЛПНЩ (холестерин ліпопротеїнів низької щільності) та ХС-ЛПДНЩ (холестерин ліпопротеїнів дуже низької щільності) – це дві групи "поганого" холестерину. Норма для людей, які знаходяться в групі ризику – 1,8 ммоль/л, норма для людей, які поза групою ризику – 3 ммоль/л.

Тригліцериди – комплекси жирних кислот та гліцерину. Вони не є шкідливими, але підвищення цього показника на фоні зниження корисного холестерину ЛПВЩ вказує на вищий ризик атеросклерозу.

Коефіцієнт атерогенності (КА) розраховують за декількома формулами. Найпопулярнішою є наступна: КА=(загальний холестерин – ХС-ЛПВЩ)/ХС-ЛПВЩ. Якщо коефіцієнт вищий, ніж 3 – це свідчить про високий ризик атеросклерозу.

До теми: Чому не можна просто почистити судини, – Супрун про атеросклероз

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Профілактика захворювань
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