Яка звичка призводить до хвороб серця та інсульту

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Частий перегляд телевізора призводить до хвороб серця та інсульту
Частий перегляд телевізора призводить до хвороб серця та інсульту / unsplash.com

Грецькі вчені виявили, що тривалий перегляд телевізора та сидячий спосіб життя може збільшити ризик серцево-судинних хвороб.

Дослідники з Афінського національного університету проаналізували дані 2 тисяч людей, пише EurekAlert!.

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Добровольці віком від 40 до 99 років проходили кілька тестів для визначення стану артерій, їм вимірювали швидкість поширення пульсової хвилі в артерії стегна.

Також учасники пройшли УЗД для вимірювання товщини внутрішньої частини артеріальної стінки. Саме товщину стінки артерій пов’язують з накопиченням відкладень і високим ризиком розвитку інсульту.

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Експеримент показав, що у тих людей, які частіше дивилися телевізор, ймовірність виникнення бляшок у судинах вдвічі вищий, ніж у людей, які рідко дивляться телевізійні передачі. Множинні холестеринові бляшки виявляють в коронарних та сонних артеріях, судинах головного мозку при інфаркті міокарда, інсульту, тощо. 

Люди, які вели активний спосіб життя, мають більш еластичні артерії, що зменшує ризик захворювань серця та інсульту.

Вчені зазначили, що перегляд телевізора більше ніж 21 години на тиждень збільшує ризик гіпертензії на 68% та діабету на 50% у порівнянні з тими, хто мало користується пристроєм.

До того ж, покращити стан артерій може вживання високоенергетичного сніданку, що містить молоко, хліб, сир і пластівці. У 15% людей, які пропускають сніданок, виявлялася жорсткість артерій, а ранковий прийом їжі знижував цей показник на 6,3%.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування дослідження Серцево-судинні захворювання Профілактика захворювань
Джерело: 24 Канал
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