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Які види трав є токсичними для печінки

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Небезпека лікування травами / pixabay.com/

Дехто вважає, що трав'яні засоби та фізіотерапія якщо й не корисні, то "точно не нашкодять". Втім, це зовсім не так, адже деякі трави є дуже токсичними для печінки.

Про токсичність трав'яних додатків розповіла гастроентеролог Ірина Волкова.

До теми: Які ранні симптоми свідчать про порушення роботи печінки

Насправді, існує дуже багато рослин, що можуть викликати гепатотоксичність. 

 
Гепатотоксичність – що це?
Це властивість хімічних речовин, яка призводить до структурно-функціональних порушень печінки. 

Перш за все, гепатотоксичність викликають піролізидинові алкалоїди: живокіст, м'ята болотна, жовтозілля, камелія китайська (екстракт зеленого чаю), самосил звичайний і білоповстистий, перець п'янкий. клопогін, сереноа, сапараль, сенна, огірочник лікарський, чистотіл, сік ноні та звичайний женьшень. 

Якми травами не можна лікуватись
Які трави є токсичними для печінки / Pixabay

Також до порушення функцій печінки призводять і трави, що часто використовуються в китайській і аюрведичній медицині:

  • Чай Ма Хуан, який, до слова, містить ефедрин, що ще й згубно впливає на серцево-судинну систему і викликає залежність;
  • Джин Бу Хуан;
  • Гриб Лінчжі;
  • Сяо Чай Ху Тань Вань;

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Медицина Народна медицина Міфи про здоров'я
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