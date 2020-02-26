Які види трав є токсичними для печінки
Дехто вважає, що трав'яні засоби та фізіотерапія якщо й не корисні, то "точно не нашкодять". Втім, це зовсім не так, адже деякі трави є дуже токсичними для печінки.
Про токсичність трав'яних додатків розповіла гастроентеролог Ірина Волкова.
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Насправді, існує дуже багато рослин, що можуть викликати гепатотоксичність.
Перш за все, гепатотоксичність викликають піролізидинові алкалоїди: живокіст, м'ята болотна, жовтозілля, камелія китайська (екстракт зеленого чаю), самосил звичайний і білоповстистий, перець п'янкий. клопогін, сереноа, сапараль, сенна, огірочник лікарський, чистотіл, сік ноні та звичайний женьшень.
Які трави є токсичними для печінки / Pixabay
Також до порушення функцій печінки призводять і трави, що часто використовуються в китайській і аюрведичній медицині:
- Чай Ма Хуан, який, до слова, містить ефедрин, що ще й згубно впливає на серцево-судинну систему і викликає залежність;
- Джин Бу Хуан;
- Гриб Лінчжі;
- Сяо Чай Ху Тань Вань;
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