Які види трав є токсичними для печінки

Дехто вважає, що трав'яні засоби та фізіотерапія якщо й не корисні, то "точно не нашкодять". Втім, це зовсім не так, адже деякі трави є дуже токсичними для печінки.

Про токсичність трав'яних додатків розповіла гастроентеролог Ірина Волкова.

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Насправді, існує дуже багато рослин, що можуть викликати гепатотоксичність.

Гепатотоксичність – що це? Це властивість хімічних речовин, яка призводить до структурно-функціональних порушень печінки.

Перш за все, гепатотоксичність викликають піролізидинові алкалоїди: живокіст, м'ята болотна, жовтозілля, камелія китайська (екстракт зеленого чаю), самосил звичайний і білоповстистий, перець п'янкий. клопогін, сереноа, сапараль, сенна, огірочник лікарський, чистотіл, сік ноні та звичайний женьшень.



Які трави є токсичними для печінки / Pixabay

Також до порушення функцій печінки призводять і трави, що часто використовуються в китайській і аюрведичній медицині:

Чай Ма Хуан, який, до слова, містить ефедрин, що ще й згубно впливає на серцево-судинну систему і викликає залежність;

Джин Бу Хуан;

Гриб Лінчжі;

Сяо Чай Ху Тань Вань;

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