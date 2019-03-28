Як виявити рак на ранніх стадіях: календар обстежень

1205 Читать новость на русском
Профілактика раку
Профілактика раку / pixabay.com

Щороку від раку помирають близько 90 тисяч українців, 35% – люди працездатного віку. У світі – 9,6 мільйонів людей.

Про це на прес-конференції з нагоди відкриття онкологічного центру "Добробут" Здоров'ю 24 розповіли онколог Кирило Бурмич та медичний директор із дорослого населення Тетяна Анікєєва.

Читайте також: Скільки українців помирають від раку: страшна статистика

1. Рак малочної залози: Щорічно в світі реєструється 2,09 мільйона нових випадків. В Україні –  понад 14 тисяч.

2. Рак прямої та товстої кишки: 1,8 мільйона діагнозів у світі, в Україні – 16 тисяч.

3. Рак предміхурової залози: 1,28 мільйона діагнозів у світі, в Україні – 7 тисяч. 

4. Рак шкіри: 1,04 мільйона діагнозів щорічно у світі, в Україні – 7 тисяч випадків. 

5. Рак шлунку: щорічно в світі реєструється 1,03 мільйони нових випадків. В Україні – майже 5 тисяч.

6. Рак легені: 1,03 мільйона діагнозів у світі, 5 тисяч – в Україні. 

 
Онколог Кирилл Бурмич
“У розвинених країнах впроваджено програми скринінгу на державному рівні, і їхню ефективність доведено щодо раку шийки матки, раку молочної залози, раку товстої кишки та легенів”.

Календар скринінгів 

Скринінг – стратегія в організації охорони здоров'я, спрямована на виявлення захворювань на ранніх стадіях. 

Рак шийки матки (жінки 21-65 років):

  1. Огляд гінеколога раз на рік;
  2. УЗД і кольпоскопія за необхідності;
  3. 9-26 років (до початку статевого життя);
  4. вакцинація від ВПЛ і дівчаткам і хлопчикам;
  5. ПАП тест кожні 3 роки;
  6. 30-65 років – PAP + НПВ тест кожні 5 років.

обстеження
На ранніх стадіях рак у 90% виліковний

Рак молочної залози (жінки 44-74 років):

  1. До 44 років – УЗД раз на рік, при необхідності – мамографія;
  2. 45-54 років – мамографія щорічно;
  3. 55-74 років – мамографія кожні 2 роки.

Рак товстої кишки (чоловіки та жінки 45-75 років): 

  1. Після 45 років – колоноскопія кожні 10 років;
  2. При необхідності – віртуальна колоноскопія (КТ колонографія) кожні 5 років;
  3. Гваяковая проба на приховану кров (gFOBT) АБО імунохімічний тест на приховану кров (FIT) – щорічно.

Рак шлунку (чоловіки і жінки після 40): 

Гастроскопія.

Читайте також: Як не захворіти на рак: поради провідного онколога

Легені (чоловіки та жінки 55-74 років): 

Низькокодова КТ легенів у пацієнтів високої групи ризику (куріння по пачці сигарет на день протягом 30 років).

Рак предміхурової залози (чоловіки 55-69 років):

Рутинний скринінг не рекомендований. Однак пацієнтам з високої групи ризику (особливо перша ступінь спорідненості – батько, брат) починаючи з 45 років необхідно регулярно відвідувати уролога і визначати в крові рівень онкомаркера передміхурової залози (простатспецифічний антиген).

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Вибори президента України-2019: прогноз букмекерів
сьогодні
12771
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Публікації Медицина Профілактика захворювань Лікування Статті Онкозахворювання
Джерело: Здоров'я 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як виявити рак на ранніх стадіях: календар обстежень
сьогодні 21:41 Як виявити рак на ранніх стадіях: календар обстежень
1205
Як вберегти психічне здоров'я під час виборів
сьогодні 16:50 Як вберегти психічне здоров'я під час виборів
Олександр Бевза 603
Скільки українців помирають від раку: страшна статистика
сьогодні 14:27 Скільки українців помирають від раку: страшна статистика
866
Епідемія туберкульозу в Україні: чому за 20 років проблема не подолана
24 березня 10:48 Епідемія туберкульозу в Україні: чому за 20 років проблема не подолана
Ірина Полицька 3226
Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
21 березня 18:47 Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
Олена Булан 3602
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук