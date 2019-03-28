Як виявити рак на ранніх стадіях: календар обстежень
Щороку від раку помирають близько 90 тисяч українців, 35% – люди працездатного віку. У світі – 9,6 мільйонів людей.
Про це на прес-конференції з нагоди відкриття онкологічного центру "Добробут" Здоров'ю 24 розповіли онколог Кирило Бурмич та медичний директор із дорослого населення Тетяна Анікєєва.
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1. Рак малочної залози: Щорічно в світі реєструється 2,09 мільйона нових випадків. В Україні – понад 14 тисяч.
2. Рак прямої та товстої кишки: 1,8 мільйона діагнозів у світі, в Україні – 16 тисяч.
3. Рак предміхурової залози: 1,28 мільйона діагнозів у світі, в Україні – 7 тисяч.
4. Рак шкіри: 1,04 мільйона діагнозів щорічно у світі, в Україні – 7 тисяч випадків.
5. Рак шлунку: щорічно в світі реєструється 1,03 мільйони нових випадків. В Україні – майже 5 тисяч.
6. Рак легені: 1,03 мільйона діагнозів у світі, 5 тисяч – в Україні.
Календар скринінгів
Скринінг – стратегія в організації охорони здоров'я, спрямована на виявлення захворювань на ранніх стадіях.
Рак шийки матки (жінки 21-65 років):
- Огляд гінеколога раз на рік;
- УЗД і кольпоскопія за необхідності;
- 9-26 років (до початку статевого життя);
- вакцинація від ВПЛ і дівчаткам і хлопчикам;
- ПАП тест кожні 3 роки;
- 30-65 років – PAP + НПВ тест кожні 5 років.
На ранніх стадіях рак у 90% виліковний
Рак молочної залози (жінки 44-74 років):
- До 44 років – УЗД раз на рік, при необхідності – мамографія;
- 45-54 років – мамографія щорічно;
- 55-74 років – мамографія кожні 2 роки.
Рак товстої кишки (чоловіки та жінки 45-75 років):
- Після 45 років – колоноскопія кожні 10 років;
- При необхідності – віртуальна колоноскопія (КТ колонографія) кожні 5 років;
- Гваяковая проба на приховану кров (gFOBT) АБО імунохімічний тест на приховану кров (FIT) – щорічно.
Рак шлунку (чоловіки і жінки після 40):
Гастроскопія.
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Легені (чоловіки та жінки 55-74 років):
Низькокодова КТ легенів у пацієнтів високої групи ризику (куріння по пачці сигарет на день протягом 30 років).
Рак предміхурової залози (чоловіки 55-69 років):
Рутинний скринінг не рекомендований. Однак пацієнтам з високої групи ризику (особливо перша ступінь спорідненості – батько, брат) починаючи з 45 років необхідно регулярно відвідувати уролога і визначати в крові рівень онкомаркера передміхурової залози (простатспецифічний антиген).
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