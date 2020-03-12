Якщо не дотримуватись карантину, можна сісти в тюрму, – українець про ситуацію в Італії

В Італії на коронавірус Covid-2019 захворіли вже приблизно 15 тисяч осіб. Понад тисячу громадян вже померли від ускладнень, які спричинила хвороба. Яка ситуація в країні та чи дійсно карантин допомагає запобігти поширенню коронавірусу – в ефірі програми "Політанатомія" на 24 каналі розповів українець Владислав Ковальчук, який зараз проживає в Італії.

За словами чоловіка, італійці звинувачують у масштабному поширенні вірусу місцеву владу, адже переконані – якби карантин ввели раніше, кількість хворих була б значно меншою.

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Ковальчук розповів, як поводились італійці одразу після запровадження карантину.

Спочатку пішли і все "вимели" з магазинів. На 2 дні закрились у домівках, але потім знову почали виходити,

– сказав чоловік.

Однак попри те, що італійці, як і українці, також масово скуповували продукти – ціни не змінились, дефіциту на товар немає. У супермаркети впускають лише по 5 – 10 людей. Утворюються черги, але люди стоять один від одного на великій відстані.

Вільно пересуватись місцевим мешканцям не дозволяють. У країні діють строгі правила – вийти з будинку можна лише в аптеку, найближчий магазин або на роботу.

Щоб піти на роботу, треба мати з собою спеціальний документ, який це підтверджує. Якщо перший раз впіймають (без документу – 24 канал), треба заплатити 250 євро штрафу. Другий раз – можна потрапити в тюрму на 3 тижні,

– зазначив Владислав Ковальчук.

Чоловік проживає в Мілані. Він зауважив, що місто під час карантину виглядає "мертвим". Дороги пусті, людей майже немає.

Ковальчук наполегливо радить українцям дотримуватись усіх вимог карантину та усіх рекомендацій влади. Також додав, що треба обо'язково часто мити руки.



Як правильно мити руки / Інфографіка 24 каналу

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