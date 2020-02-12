Російський інтерв'юер Юрій Дудь випустив фільм про ВІЛ: чому це важливо

Фільм про ВІЛ Юрій Дудь виклав на свій YouTube канал вДудь. Це досить гостра тема для Росії, у якій журналісти наголошують на тому, що в країні нині епідемія ВІЛ-інфекції.

За словами журналіста Антона Красовського, який теж взяв участь у зйомці, робота над фільмом "ВІЛ в Росії – епідемія, про яку не говорять" тривала 1, 5 роки, пише Meduza.

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У фільмі Дудь намагається проінформувати читачів та відповісти на поширені та не дуже питання: "Як ВІЛ може з'явитися у вас? Чи можуть люди з ВІЛ народжувати здорових дітей? Чи можна мати ВІЛ і жити повноцінним життям до самої старості?" та багато інших.

Серед багатьох проблем, які є в Росії, нам хочеться вивчати ті, про які говорити або не хочуть, або соромляться,

– йдеться в описі до фільму.

У коментарях аудиторія дякує журналісту за роботу над фільмом та зауважує, що це було справді інформативно. Багато людей пишуть, що дізналися багато нового, а деякі навіть вважають, що його навіть необхідно транслювати на центральних телеканалах.

Працюю головним лікарем в центрі СНІДу. І сьогодні був просто неймовірний натовп в нашому закладі. Я запитав у своїх колег "чому сьогодні так багато народу?", й мій друг сказав, що вийшло чудове відео про ВІЛ. Спасибі Юрі від всіх наших працівників і від всіх лікарів країни. Радісно, ​​що є на землі люди, які хочуть змінити світ. Спасибі,

– один з коментарів до фільму.



Один з коментарів до фільму Дудя про ВІЛ

Головними героями фільму є ВІЛ-інфіковані люди та ті, які постійно перебувають у контакті з хворими. Ключовими фігурами стали: керівник федерального центру з профілактики та боротьби зі СНІДом професор Вадим Покровський, журналіст Антон Красовський та журналістка Маргарита Логінова.

Чому Росія бореться з ВІЛ настільки неефективно?

Це одне з головних питань цього фільму. Як демонструє статистика, в Росії статус ВІЛ носять більше мільйона осіб. За словами Красовського, це "генералізована епідемія", адже захворювання виявлено у більш ніж одного відсотка від загальної кількості населення Росії.

Головні тези фільму "ВІЛ в Росії – епідемія, про яку не говорять":

"Якщо у вас виявили ВІЛ, то це не означає, що ви скоро помрете. Медицина просунулася настільки, що якщо вчасно приймати терапію, ви будете жити довго і щасливо. Так само довго, як і всі інші люди навколо вас".

"Якщо людина з ВІЛ приймає терапію, як йому рекомендував лікар, то у нього народяться діти без ВІЛ".

"СНІД – це ВІЛ, який не лікували. Від ВІЛ не вмирають, від СНІДу – вмирають".

"З людьми, що живуть з ВІЛ, можна вітатися за руку, обмінюватися одягом, плавати в одному басейні, пити з одного кухля, обніматися, цілуватися. Бути гидливо до таких людей нерозумно".

"Набагато краще гидитися небезпечного сексу і наркотиків – це, як і раніше, два основних способи передачі ВІЛ".

Фільм Дудя про ВІЛ: дивіться відео

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