З якої тканини краще пошити захисну багаторазову маску: відповідь вчених

У зв'язку з пандемією коронавірусу та браком засобів захисту в аптеках, багато людей намагаються пошити захисні маски самостійно. Вчені назвали комбінацію з двох тканин, яка, за їхніми словами, може захистити майже на рівні респіратора N95.

Дослідники з Чиказького університету провели дослідження аби з'ясувати, які тканини найкраще фільтрують аерозольні частинки. Вони вважають, що найкраще з фільтрацією справляється комбінація бавовни з шифоном і натуральним шовком, повідомляє ACS Nano.

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Дослідники виявили, що один шар щільного бавовняного листа в поєднанні з двома шарами поліестер-спандекс-шифону фільтрує 80– 99% частинок, в залежності від їх розміру. Відтак, комбінація цих матеріалів за фільтрацією наближається до респіраторних масок типу N95.

Якщо замінити шифон на натуральний шовк, фланель або стьобану ковдру з бавовни з поліестеровою підкладкою, то ефект фільтрації демонструє приблизно такі ж результати.



Ефективність фільтрації різних типів тканин і комбінацій / ACS Nano

Вчені пояснюють, що ефективність комбінацій цих тканин пояснюється їхніми властивостями: щільні волокна бавовни виконують роль механічного бар'єра, а тканини на кшталт шовку та шифону зберігають статичну електрику, тим самим слугуючи електростатичним бар'єром.

Разом з тим вчені зазначили, що навіть невелика щілина між шарами тканин знижує ефективність захисту. Відтак, якщо вирішили зробити захисну маску з підручних засобів, роботу необхідно виконувати якісно та не похапцем.

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