Китай визнав, що кількість хворих на коронавірус насправді більша: плюс 15 тисяч хворих за добу

Влада провінції Хубей повідомила про 14 840 нових випадків зараження коронавірусом і 242 смертей внаслідок ускладнень хвороби. Такі дані збільшили загальну кількість підтверджених хворих відразу на чверть за одну добу – з 45 тис. до 60,4 тис.

Комітет охорони здоров'я провінції Хубей оприлюднив нові дані зі статистикою по коронавірусу. Відтак, лише за добу кількість хворих на коронавірус зросла відразу на 14 840 осіб, померло через ускладнення хвороби 242 жителі провінції. Таке число загиблих за добу стало рекордним за всю історію епідемії.

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Загальне число хворих вірусом у всьому світі сягає 60 406 осіб, а померлих від нього – 1370. З них 48,2 тис. хворих з провінції Хубей. За межами Китаю виявлено 441 хворий, а епідемією охоплені 24 країни.

З 14 840 нових випадків зараження за останню добу в 13 332 осіб коронавірус було клінічно діагностовано, але поки не підтверджено результатами аналізів. Це означає радикальну зміну обліку хворих.

Пацієнтам був поставлений діагноз на підставі того факту, що у них є симптоми, які відповідають коронавірусу, або за результатами експрес-тесту, який передбачає наявність вірусу, але без підтверджених результатів лабораторних досліджень. Раніше враховувалися тільки діагнози, встановлені за допомогою ПЛР-аналізу, що дозволяє виявляти наявність вірусу за наявністю в пробі його РНК. За старою методикою в провінції Хубей було виявлено тільки 1508 нових випадків зараження за добу.



Кількість хворих лише в Хубей зросла на 15 тис. / Фото: wordpress.com

Влада провінції пояснила, що застосували методику обліку хворих у відповідність з тією, яка застосовується у звітах з інших частин країни. Однак це суперечить заяві Національної комісії з охорони здоров'я, де вказано, що новий метод діагностики буде використовуватися тільки в провінції Хубей, адже тут склалася найважча ситуація з поширенням COVID–19.

З усього цього поки не ясно, як вдалося визначити нові 15 тис. випадків зараження. Відомо, що лікарі переглянули раніше поставлені діагнози, але не ясно за який період часу – останній тиждень чи з початку епідемії.

Можливо, причиною зміни методики обліку хворих є те, що зростає недовіра до офіційної китайської статистики по захворюваності коронавірусу з боку міжнародних експертів.

Адже всі моделі поширення вірусу, побудовані в різних країнах – від Гонконгу до Лондона, дають інші дані про кількість хворих, ніж офіційні звіти китайських медиків. Зокрема, медики з Імперського коледжу Лондона вважають, що реальне число інфікованих тільки в Ухані, епіцентрі захворювання, в 19 разів перевищує цифру, яка фігурує в офіційних звітах.

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