За допомогою психоделічних грибів лікуватимуть депресію
Разова доза псилоцибіну, який міститься в "чарівних грибах", є антидепресантом швидкої дії та починає діяти впродовж перших двох годин.
Ефект від псилоцибіну значно сильніший, ніж від традиційних антидепресантів, повідомляє Medical Xpress.
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Попередні дослідження показали, що люди, які відчувають депресію, мають менше синаптичних зв'язків, а особливо в лобовій корі, яка відповідає за регулювання настрою і пізнання.
В рамках своїх доклінічних досліджень вчені виявили, що коли мишам дають одноразову дозу психоделічної речовини, це не лише придушує симптоми депресії, а й збільшує кількість синапсів в лобовій корі.
Науковці сподіваються, що вони зможуть розробити чисто клінічні версії цих препаратів.
Якщо ми на молекулярному рівні зрозуміємо, як психоделіки викликають активність в лобовій корі, ми могли б розробити набагато кращі терапевтичні препарати, ніж ті, якими нині користуються терапевти. Кінцева мета полягає в тому, щоб знайти ліки, які викликають антидепресанті ефекти та не викликають психічних,
– розповідають вчені.
Фахівці також цитують одне дослідження, в ході якого 80% людей з діагнозом термінальний рак і депресія отримували одноразову дозу псилоцибіну і впродовж 6 місяців демонстрували поліпшення настрою.
Псилоцибінові гриби можуть стати ключем для швидкодійних антидепресантів
Це не означає, що середньостатистичний Джо, коли йому стане сумно, зможе піти в найближчу аптеку, щоб отримати дозу лікувальних грибів,
– сказав де ла Фуенте, співробітник докторської дисертації в лабораторії Гонсалеса – МАЕС.
У 1950 і 60-х роках цей метод лікування був дієвим при розладах поведінки, проте через поганий контроль почалось зловживання психоактивними речовинами. В 1970 році Управління по боротьбі з наркотиками взяли ЛСД і псилоцибін під найжорсткіший контроль.
З 2000 року Адміністрація з контролю за продуктами почала видавати дозвіл на дослідження псилоцибіну, проте вчені лише нещодавно почали заявляти про їх користь.
Психоделіки вважаються небезпечними речовинами, не використовуються в медицині та мають великий потенціал для зловживання, тому класифікуються як препарати Списку I.
Тому фахівцям потрібно зібрати серйозні та обґрунтовані докази їх користі, перш ніж використовувати психоделічні речовини в медицині.
Як нині лікується депресія
За даними Національного інституту психічного здоров'я, депресія є однією з найпоширеніших проблем в області психічного здоров'я у Сполучених Штатах – на неї хворіють приблизно 17,3 мільйона дорослих. Лікування депресії дуже довге та складне, і складається з консультації, терапії та медикаментозного лікування.
Пацієнтам з депресією необхідно приймати антидепресанти впродовж декількох тижнів або навіть місяців, щоб помітити перші зміни настрою та поведінки. Небезпека полягає в тому, що впродовж цього періоду значно зростає ризик самогубства.
Важливо! Здоров'я 24 не закликає вживати псилоцибінові гриби. Ми ділимось новими дослідженнями у різноманітних сферах медицини лише в інформативних цілях.
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