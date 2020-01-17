Ознаки інфекції тату: симптоми та лікування
Нові тату завжди підвищують ризик зараження. Дискомфорт та свербіж – нормальні симптоми після процедури, втім якщо у вас є будь-яка причина для занепокоєння, або ж ці симптоми турбують занадто довго – необхідно звернутись до лікаря. Ми ж розповімо, які симптоми точно можуть вказувати на зараження.
Набивши татуювання, подбайте про те, аби область тату була чистою та зволоженою. Використовуйте пов'язку для захисту шкіри під час загоєння, а також уникайте напруженої діяльності, рясного потовиділення та контакту з брудом, піском та водоймами, пише MSN.
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Як зрозуміти, що через тату отримали інфекцію та що робити
Гній
Гній в області татуювання є найхарактернішою ознакою зараження, тому одразу необхідно звернутись до лікаря. Якщо у вас піднялась температура, терміново йдіть до найближчого відділення невідкладної медичної допомоги або викликати швидку.
Почервоніння і тепло
Якщо шкіра набуває рожевого кольору, набрякає і ви відчуваєте імпульсне тепло на цій ділянці шкіри, то, можливо, у вас інфекція. Це нормальні симптоми після татуювання, але якщо вони не минають впродовж трьох днів, необхідно звернутись до лікаря для огляду, адже вам можуть знадобитись антибіотики.
Тверді бугорки в області тату
Як і висип, це може свідчити про специфічну алергію на барвник, тому варто звернутись до дерматолога.
Безпека татуювання – відповідальність обох сторін / Фото: Unsplash
Які інфекції можна підхопити через татуювання
- Pseudomonas або грибкові інфекції – найчастіше після татуювання ніг, ступнів та щиколоток. Підхопити їх можна в тому випадку, якщо банально не слідкувати за гігієною ніг, не міняти шкарпетки та одягати брудне взуття на голу ногу. Також не варто ходити босоніж в тренажерному залі або в громадських душах, де грибки люблять ховатись найбільше. Симптоми: почервоніння шкіри, набряк, відчуття тепла та характерний запах.
- Нетуберкульозна мікобактеріальна інфекція виникає через нечисту або застояну воду, яку можуть використовувати в тату-салонах для миття або розведення чорнила. Симптоми: почервоніння, грудки на шкірі, рожеві плями або червоні прожилки.
- Кишкова паличка найчастіше знаходить свою жертву через татуювання на сідницях, паху або лобку. Очевидно, що цей вид тату має підвищений ризик зараження, адже інструменти можуть вступити в контакт з фекаліями, що містять бактерії E. coli. Симптоми: почервоніння, опухлість, гній, неприємний запах.
Не забувайте, що у випадку поганих санітарних умов в салоні, існує ризик зараження ВІЛ, гепатитом B або гепатитом C.
Що ви можете зробити, аби зменшити ризик зараження в тату-салоні
- Переконайтеся, що ваш татуювальник має ліцензію;
- Запитайте свого майстра, як вони чистять і стерилізують обладнання;
- Переконайтеся, що майстри надягають рукавички під час процедури;
- Після завершення процедури, ваш татуювальник повинен надати вам докладну письмову інструкцію по догляду;
- У хорошому салоні на вас точно накладуть пов'язку й проінструктують, що робити далі;
- Зберігайте нове тату в чистоті;
- Ніколи не намагайтеся зняти шкірку, яка може виникнути в області тату;
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