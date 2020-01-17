Ознаки інфекції тату: симптоми та лікування

Нові тату завжди підвищують ризик зараження. Дискомфорт та свербіж – нормальні симптоми після процедури, втім якщо у вас є будь-яка причина для занепокоєння, або ж ці симптоми турбують занадто довго – необхідно звернутись до лікаря. Ми ж розповімо, які симптоми точно можуть вказувати на зараження.

Набивши татуювання, подбайте про те, аби область тату була чистою та зволоженою. Використовуйте пов'язку для захисту шкіри під час загоєння, а також уникайте напруженої діяльності, рясного потовиділення та контакту з брудом, піском та водоймами, пише MSN.

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Як зрозуміти, що через тату отримали інфекцію та що робити

Гній

Гній в області татуювання є найхарактернішою ознакою зараження, тому одразу необхідно звернутись до лікаря. Якщо у вас піднялась температура, терміново йдіть до найближчого відділення невідкладної медичної допомоги або викликати швидку.

Почервоніння і тепло

Якщо шкіра набуває рожевого кольору, набрякає і ви відчуваєте імпульсне тепло на цій ділянці шкіри, то, можливо, у вас інфекція. Це нормальні симптоми після татуювання, але якщо вони не минають впродовж трьох днів, необхідно звернутись до лікаря для огляду, адже вам можуть знадобитись антибіотики.

Тверді бугорки в області тату

Як і висип, це може свідчити про специфічну алергію на барвник, тому варто звернутись до дерматолога.



Безпека татуювання – відповідальність обох сторін / Фото: Unsplash

Які інфекції можна підхопити через татуювання

Pseudomonas або грибкові інфекції – найчастіше після татуювання ніг, ступнів та щиколоток. Підхопити їх можна в тому випадку, якщо банально не слідкувати за гігієною ніг, не міняти шкарпетки та одягати брудне взуття на голу ногу. Також не варто ходити босоніж в тренажерному залі або в громадських душах, де грибки люблять ховатись найбільше. Симптоми: почервоніння шкіри, набряк, відчуття тепла та характерний запах.

– найчастіше після татуювання ніг, ступнів та щиколоток. Підхопити їх можна в тому випадку, якщо банально не слідкувати за гігієною ніг, не міняти шкарпетки та одягати брудне взуття на голу ногу. Також не варто ходити босоніж в тренажерному залі або в громадських душах, де грибки люблять ховатись найбільше. почервоніння шкіри, набряк, відчуття тепла та характерний запах. Нетуберкульозна мікобактеріальна інфекція виникає через нечисту або застояну воду, яку можуть використовувати в тату-салонах для миття або розведення чорнила. Симптоми: почервоніння, грудки на шкірі, рожеві плями або червоні прожилки.

виникає через нечисту або застояну воду, яку можуть використовувати в тату-салонах для миття або розведення чорнила. почервоніння, грудки на шкірі, рожеві плями або червоні прожилки. Кишкова паличка найчастіше знаходить свою жертву через татуювання на сідницях, паху або лобку. Очевидно, що цей вид тату має підвищений ризик зараження, адже інструменти можуть вступити в контакт з фекаліями, що містять бактерії E. coli. Симптоми: почервоніння, опухлість, гній, неприємний запах.

Не забувайте, що у випадку поганих санітарних умов в салоні, існує ризик зараження ВІЛ, гепатитом B або гепатитом C.

Що ви можете зробити, аби зменшити ризик зараження в тату-салоні

Переконайтеся, що ваш татуювальник має ліцензію; Запитайте свого майстра, як вони чистять і стерилізують обладнання; Переконайтеся, що майстри надягають рукавички під час процедури; Після завершення процедури, ваш татуювальник повинен надати вам докладну письмову інструкцію по догляду; У хорошому салоні на вас точно накладуть пов'язку й проінструктують, що робити далі; Зберігайте нове тату в чистоті; Ніколи не намагайтеся зняти шкірку, яка може виникнути в області тату;

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