Завтра відкриваємо двері медичного центру в Нових Санжарах, – Аваков

Під час позачергового засідання Ради Арсен Аваков нагадав, що 5 березня евакуйовані з Уханя люди покинуть обсервацію.

Аваков додав, що через події, які відбулися 20 лютого в Нових Санжарах, один з правоохоронців досі перебуває в лікарні.

До теми: Протестувальники закидали камінням автобус, що віз евакуйованих з Китаю

Наші громадяни нарешті починають подорож додому. Інцидент 20 лютого показав не лише здатність наших громадян піддаватись впливу і провокаціям, але й спроможність МВС діяти рішуче. Під час сутичок жодного потерпілого серед цивільних (раніше повідомляли, що постраждав 1, – ред.). Постраждали 9 правоохоронців, один із них досі в лікарні з важкими пораненнями,

– заявив Аваков.

Протести у Нових Санжарах: відео, як люди кидали каміння в автобуси з евакуйованими (Нецензурна лексика! 18+)

Протести та сутички в Нових Санжарах: коротко

Протести та сутички в Нових Санжарах спалахнули надвечір 20 лютого, коли стало відомо, що саме туди привезуть евакуйованих з китайського Уханя українців та іноземців.

Того ж дня літак зі здоровими людьми з Уханя приземлився в Харкові. Звідти евакуйованих автобусами повезли до медцентру Нацгвардії "Нові Санжари" на Полтавщину.

Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.

Разом з евакованими на обсервації перебуває персонал, який обслуговував їх на літаку. Аби запосокоїти населення, в обсервації оселилась вже колишня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Нині поліція оголосила про підозру 10 особам, половина з них перебуває під домашнім арештом.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.