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Завтра відкриваємо двері медичного центру в Нових Санжарах, – Аваков

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Арсен Аваков про закінчення обсервації в Нових Санжарах / 24 канал

Під час позачергового засідання Ради Арсен Аваков нагадав, що 5 березня евакуйовані з Уханя люди покинуть обсервацію.

Аваков додав, що через події, які відбулися 20 лютого в Нових Санжарах, один з правоохоронців досі перебуває в лікарні.

До теми: Протестувальники закидали камінням автобус, що віз евакуйованих з Китаю

Наші громадяни нарешті починають подорож додому. Інцидент 20 лютого показав не лише здатність наших громадян піддаватись впливу і провокаціям, але й спроможність МВС діяти рішуче. Під час сутичок жодного потерпілого серед цивільних (раніше повідомляли, що постраждав 1, – ред.). Постраждали 9 правоохоронців, один із них досі в лікарні з важкими пораненнями,
– заявив Аваков.

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Протести та сутички в Нових Санжарах: коротко

  • Протести та сутички в Нових Санжарах спалахнули надвечір 20 лютого, коли стало відомо, що саме туди привезуть евакуйованих з китайського Уханя українців та іноземців.
  • Того ж дня літак зі здоровими людьми з Уханя приземлився в Харкові. Звідти евакуйованих автобусами повезли до медцентру Нацгвардії "Нові Санжари" на Полтавщину.
  • Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.
  • Разом з евакованими на обсервації перебуває персонал, який обслуговував їх на літаку. Аби запосокоїти населення, в обсервації оселилась вже колишня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.
  • Нині поліція оголосила про підозру 10 особам, половина з них перебуває під домашнім арештом.

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Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус Covid-19 Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков Нові Санжари Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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