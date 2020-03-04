Завтра відкриваємо двері медичного центру в Нових Санжарах, – Аваков
Під час позачергового засідання Ради Арсен Аваков нагадав, що 5 березня евакуйовані з Уханя люди покинуть обсервацію.
Аваков додав, що через події, які відбулися 20 лютого в Нових Санжарах, один з правоохоронців досі перебуває в лікарні.
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Наші громадяни нарешті починають подорож додому. Інцидент 20 лютого показав не лише здатність наших громадян піддаватись впливу і провокаціям, але й спроможність МВС діяти рішуче. Під час сутичок жодного потерпілого серед цивільних (раніше повідомляли, що постраждав 1, – ред.). Постраждали 9 правоохоронців, один із них досі в лікарні з важкими пораненнями,
– заявив Аваков.
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Протести та сутички в Нових Санжарах: коротко
- Протести та сутички в Нових Санжарах спалахнули надвечір 20 лютого, коли стало відомо, що саме туди привезуть евакуйованих з китайського Уханя українців та іноземців.
- Того ж дня літак зі здоровими людьми з Уханя приземлився в Харкові. Звідти евакуйованих автобусами повезли до медцентру Нацгвардії "Нові Санжари" на Полтавщину.
- Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.
- Разом з евакованими на обсервації перебуває персонал, який обслуговував їх на літаку. Аби запосокоїти населення, в обсервації оселилась вже колишня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.
- Нині поліція оголосила про підозру 10 особам, половина з них перебуває під домашнім арештом.
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу
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