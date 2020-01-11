Збільшення мінімальної заробітної плати зменшує кількість самогубств серед населення

Американські дослідники проаналізували зміни заробітної плати та рівень безробіття в країні, після чого порівняли ці дані з рівнем самогубств.

Фахівці обробили дані з 1990 по 2015 рік й підрахували, що рівень самогубств у державі знижується на 3,4%-5,9% за кожне підвищення мінімальної зарплати на 1 долар, повідомляє WebMD.

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Важливо, що ефект спостерігався лише серед населення з середньою шкільною освітою або серед груп осіб, які не мали освіти взагалі.

Дослідники вважають, що вчасне підвищення мінімальної заробітної плати хоча б на 1 долар могло запобігти 2 750 випадкам самогубств, а збільшення на 2 долари – уникнути 57 350 самогубств.

Також фахівці помітили, що участь в програмах талонів на харчові продукти пов'язана зі зниженням рівня самогубств серед чоловіків.

Безробіття, стрес на роботі та фінансові труднощі стають причиною приблизно 1 самогубства з 6, й воно безпосередньо пов'язане з економічними негараздами. Серед людей з низьким рівнем доходів показники самогубств – найвищі,

– йдеться у дослідженні.

Суїцидальні позиви часто спричинені почуттями безнадії, соціальної ізоляції, або відчуттям, що ти є "тягарем для інших".

Варто зауважити, що це не спостережне дослідження, тому не можна встановити прямого причинно-наслідкового зв’язку. Лікарка-психіатр з Філадельфії Марія Окендо не впевнена в тому, чи розглядалися під час дослідження всі змінні, які впливають на самогубство.

Одне із запитань, яке у мене виникло, чи краще починали піклуватись ті штати (у яких підіймали заробітну плату) про своїх громадян. Наприклад, вони могли запропонувати більше послуг з психічного здоров'я, що також допомагає зменшити випадки самогубств,

– заявила Окендо.

Щогодини добровільно з життя йде один українець. У 2019 році Україна зайняла 14 місце за кількістю самогубств у світі, перевищуючи загальносвітові показники за кількістю самогубств на душу населення.



За кількістю самогубств у світі Україна посіла 14 місце / інфографіка 24 каналу

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