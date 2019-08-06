Здорова вага: Супрун назвала ідеальні пропорції тіла

Хвиля схуднення перед морем чи відпусткою плавно перетворюється на хвилю схуднень перед виходом на роботу.

Про вагу говорити складно, адже якщо говорили лише про шкоду зайвої ваги, то можна звинуватити fat shaming, – пояснює в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

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А якщо говорити у контексті: головне – бути фізично активними й психічно здоровими, то можна дорікнути у тому, що не дбаємо про власне здоров’я.

Якою повинна бути здорова вага

Щоб виявити, чи є проблеми з вагою, то варто врахувати індекс маси тіла і співвідношення талії до стегон. Але опиратися на лише вагу – недостатньо.

Здоровий індекс маси тіла — співвідношення ваги до квадрата зросту — коливається від 18.5 до 24.9. Досить багато людей мають насправді здорову вагу, але вважають себе "жирними" (жінки) чи "дрищами" (чоловіки) і прагнуть свою вагу змінити, хоча особливої потреби не має.

Надмірна вага визначається ІМТ 25 – 29.5. Ожиріння має три ступені, і починається з ІМТ 30 та більше. ІМТ, менший за 18.5, є замалим.

До прикладу: вага = 68 кг, висота = 165 см (1,65 м)

Розрахунок: 68 ÷ (1,65)2 = 24,98.

Співвідношення талії до стегон може розповісти про загрозу вісцерального ожиріння.

Супрун зазначає: талія має бути менша за стегна. У чоловіків співвідношення талії до стегон має бути 0.9 чи менше, а в жінок – 0.85 чи менше. Вісцеральне ожиріння — це суттєвий ризик серцево-судинних хвороб, діабету 2 типу та еректильної дисфункції.

Для жінок брак жиру небезпечний, адже жирова тканина виділяє чи змінює низку гормонів. В жінок із надто низьким вмістом жиру в тілі може початися дисменорея — порушення менструального циклу чи його припинення.

Уляна Супрун “Розподіл жиру в тілі значною мірою залежить від спадковості — щільності рецепторів гормонів на різних частинах тіла. Саме це зумовлює, приміром, великий бюст і відсутність тонкої талії в деяких жінок, або худорляві плечі, але досить великі сідниці та ноги в інших. В цьому разі важко "робити талію" або "худнути в ногах" — найкраще, прийняти своє тіло і дбати про здоров’я. В цьому і полягає боді-позитив”.

Головне завдання – це дотримувати правильні пропорції талії та ваги у нормальних межах.

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