Зеленський хоче відправити українських медиків в Італію
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Італія звернулася до України з проханням допомогти з бригадами медиків, а низка країн уже надала італійській стороні таку підтримку. Відтак, Зеленський запропонував відправити українських медиків в Італію.
Про це він сказав під час щоденної наради щодо боротьби з поширенням коронавірусу, йдеться в повідомленні на сайті президента.
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За словами Авакова, Італія звернулася до України з проханням допомогти з бригадами медиків. Зеленський відповів, що було б добре надати таку допомогу.
Зеленський також зауважив, що уряд повинен забезпечити повну безпеку та найкращі умови роботи українських лікарів в Італії.
Яка ситуація з готовністю лікарів в Україні
Втім, зазначимо, що в Україні до протидії коронавірусу готові не всі лікарні. Зокрема, Одеський обласний клінічний медичний центр входить до першого етапу розгортання епідбаз в регіоні. Однак, у разі збільшення пацієнтів з коронавірусом, медзаклад не зможе надавати допомогу.
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За словами працівників відділення анестезіології, рук для надання допомоги суттєво не вистачає, а костюмів і масок – бракує.
- Залишилися 4 медсестри, усі інші були за 65 років та написали заяви (на звільнення – 24 канал) за власним бажанням
- Анестезіологів працює 6 осіб, хоча за ставками заповнено 12
- В кардіології залишається один лікар і одна медсестра, а у гінекологічному відділенні, яке також буде приймати інфекційно хворих, працює одна санітарка.
- Крім того, за словами медперсоналу, для особистого захисту у них є лише тисяча масок-респіраторів та сто захисних костюмів. Їх вистачить на чотири дні.
- У відділенні є лише шість апаратів штучної вентиляції легень, три з них були ще до поширення коронавірусу.
Головне про коронавірус в Італії
- Після США, Італія перебуває на другому місті за кількістю хворих на коронавірус у світі. В Італії найбільше смертей через COVID-19.
- Кількість хворих на коронавірус медпрацівників становить 8,3% від загальної кількості заражень в країні.
- Лікарі змушені обирати, кого рятувати, адже на всіх хворих не вистачає місць, кисневих балонів та клапанів.
- Місцевий крематорій Бергамо не може впоратися з великою кількістю тіл, через що померлих перевозять з міста. В Італії від коронавірусу померли 4 українки.
- Станом на 1 квітня в Італії понад 100 тисяч хворих на COVID-19, померли від недуги понад 12 тисяч людей.
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