Зеленський хоче відправити українських медиків в Італію

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Італія звернулася до України з проханням допомогти з бригадами медиків, а низка країн уже надала італійській стороні таку підтримку. Відтак, Зеленський запропонував відправити українських медиків в Італію.

Про це він сказав під час щоденної наради щодо боротьби з поширенням коронавірусу, йдеться в повідомленні на сайті президента.

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За словами Авакова, Італія звернулася до України з проханням допомогти з бригадами медиків. Зеленський відповів, що було б добре надати таку допомогу.

Володимир Зеленський “Було б добре надати Італії бригаду з кількох наших фахівців, скажімо анестезіологів, до того, як у нас настане пік хвороби. Тоді вони повернуться з неоціненним досвідом боротьби з пандемією”.

Зеленський також зауважив, що уряд повинен забезпечити повну безпеку та найкращі умови роботи українських лікарів в Італії.

Яка ситуація з готовністю лікарів в Україні

Втім, зазначимо, що в Україні до протидії коронавірусу готові не всі лікарні. Зокрема, Одеський обласний клінічний медичний центр входить до першого етапу розгортання епідбаз в регіоні. Однак, у разі збільшення пацієнтів з коронавірусом, медзаклад не зможе надавати допомогу.

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За словами працівників відділення анестезіології, рук для надання допомоги суттєво не вистачає, а костюмів і масок – бракує.

Залишилися 4 медсестри, усі інші були за 65 років та написали заяви (на звільнення – 24 канал) за власним бажанням

усі інші були за 65 років та (на звільнення – 24 канал) за власним бажанням Анестезіологів працює 6 осіб , хоча за ставками заповнено 12

, хоча за ставками заповнено 12 В кардіології залишається один лікар і одна медсестра, а у гінекологічному відділенні, яке також буде приймати інфекційно хворих, працює одна санітарка.

Крім того, за словами медперсоналу, для особистого захисту у них є лише тисяча масок-респіраторів та сто захисних костюмів . Їх вистачить на чотири дні.

та . Їх вистачить на чотири дні. У відділенні є лише шість апаратів штучної вентиляції легень, три з них були ще до поширення коронавірусу.

Головне про коронавірус в Італії

Після США, Італія перебуває на другому місті за кількістю хворих на коронавірус у світі. В Італії найбільше смертей через COVID-19.

В Італії найбільше смертей через COVID-19. Кількість хворих на коронавірус медпрацівників становить 8,3% від загальної кількості заражень в країні.

Лікарі змушені обирати, кого рятувати, адже на всіх хворих не вистачає місць, кисневих балонів та клапанів.

Місцевий крематорій Бергамо не може впоратися з великою кількістю тіл, через що померлих перевозять з міста. В Італії від коронавірусу померли 4 українки.​

Станом на 1 квітня в Італії понад 100 тисяч хворих на COVID-19, померли від недуги понад 12 тисяч людей.

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