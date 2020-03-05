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Зеленський каже, що українці повинні їздити менше за кордон через коронавірус

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Зеленський у Нових Санжарах / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський закликав українців обмежити поїзди за кордон. Це необхідно для того, аби зупинити поширення коронавірусу.

Про це повідомив Зеленський під час зустрічі з евакуйованими українцями та іноземцями з Китаю, які перебували в обсервації у Нових Санжарах.

Читайте також: З Китаю евакуюють ще двох українців, – Зеленський

Через поширення вірусу у світі Президент закликав українців здійснювати менше закордонних візитів та зосередитися на внутрішньому туризмі.

 
Володимир Зеленський
У порівнянні з багатьма країнами Європи у нас найменша кількість цих випадків, і ми це контролюємо. У нас прекрасна країна, у нас багато місць, де можна нормально відпочити, доки ця історія завершиться”.

Що треба знати про поширення коронавірусу

  • В Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Занедужав чоловік, який подорожував по Італії із сім'єю. Наразі він у стабільному стані в інфекційній лікарні Чернівців.
  • Загалом у світі коронавірус зафіксували вже у 73 країнах. Відтак, кількість хворих становить понад 95 тисяч людей, померли від пневмонії та ускладнень, які викликає коронавірус Covid-2019 – понад 3 тисячі людей.
  • Хороша новина в том, що хворі піддаються лікуванню та мають шанс на одужання. Побороли коронавірус 50 тисяч людей по всьому світу.
  • Після Китаю та Південної Кореї найбільше випадків хвороби підтвердили в Італії. В країні хвороба забрала життя у понад сотні людей, а кількість випадків зараження перевищила 3 тисячі людей.
  • У Франції зафіксували другу смерть від коронавірусу, а кількість хворих за добу збільшилася на майже 100 людей. Відтак, кількість випадків зараження вірусом у Франції збільшилася до 377 осіб. До того кількість хворих різко зросла й в Німеччині. За останню добу в країні зафіксували 109 нових випадків зараження.
  • МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

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Автор: Анастасія Лукашевська
Теги: Володимир Зеленський Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Лікування
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