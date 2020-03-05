Зеленський каже, що українці повинні їздити менше за кордон через коронавірус

Президент України Володимир Зеленський закликав українців обмежити поїзди за кордон. Це необхідно для того, аби зупинити поширення коронавірусу.

Про це повідомив Зеленський під час зустрічі з евакуйованими українцями та іноземцями з Китаю, які перебували в обсервації у Нових Санжарах.

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Через поширення вірусу у світі Президент закликав українців здійснювати менше закордонних візитів та зосередитися на внутрішньому туризмі.

Володимир Зеленський “ У порівнянні з багатьма країнами Європи у нас найменша кількість цих випадків, і ми це контролюємо. У нас прекрасна країна, у нас багато місць, де можна нормально відпочити, доки ця історія завершиться ”.

Що треба знати про поширення коронавірусу

В Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Занедужав чоловік, який подорожував по Італії із сім'єю. Наразі він у стабільному стані в інфекційній лікарні Чернівців.

Загалом у світі коронавірус зафіксували вже у 73 країнах. Відтак, кількість хворих становить понад 95 тисяч людей, померли від пневмонії та ускладнень, які викликає коронавірус Covid-2019 – понад 3 тисячі людей.

Хороша новина в том, що хворі піддаються лікуванню та мають шанс на одужання. Побороли коронавірус 50 тисяч людей по всьому світу.

Після Китаю та Південної Кореї найбільше випадків хвороби підтвердили в Італії. В країні хвороба забрала життя у понад сотні людей, а кількість випадків зараження перевищила 3 тисячі людей.

У Франції зафіксували другу смерть від коронавірусу, а кількість хворих за добу збільшилася на майже 100 людей. Відтак, кількість випадків зараження вірусом у Франції збільшилася до 377 осіб. До того кількість хворих різко зросла й в Німеччині. За останню добу в країні зафіксували 109 нових випадків зараження.

МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.

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