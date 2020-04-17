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Нехуденька жіночка стрибала через паркан, – Зеленський розповів, як порушують обсервацію

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Зеленський про порушення обсервації / Getty Images

Люди, що приїжджають з-за кордону, повинні підписати документ про готовність дотримуватися правил обов'язкової обсервації.

Під час телеефіру "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі Україна президент розповів, як українці порушують правила, на які погодились раніше.

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Зеленський розповів, що по прибуттю з-за кордону усі прибулі підписують документ про обов'язкове проходження обсервації. Натомість, за словами президента, деякі люди прагнуть порушити ці правила. Деякі з них намагаються "домовитися" з поліцейськими та пропонують їм гроші.

Окрім пропозицій хабаря, деякі українці намагаються покинути місця обсервації "своїми силами". 

Мені показували оперативне відео, де така нехуденька жіночка так хотіла додому, що стрибнула через паркан,
– розповів Зеленський. 


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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Карантин в Україні 2020 Володимир Зеленський Хабар Лікування
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