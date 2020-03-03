3 березня в Україні зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус Covid-19. Подружня пара мандрувала Італією, починаючи з 21 лютого та повернулася до країни 29 числа.

29 лютого у чоловіка з'явилися симптоми застуди та першіння в горлі. Відтак, його одразу госпіталізували, а 3 березня підтвердили наявність коронавірусу Covid-19, про це під час брифінгу розповів заступник очільниці МОЗ Віктор Ляшко.

Деталі В Україні зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус

У жінки хворого відсутні симптоми захворювання. Відтак, нині вона перебуває на самоізоляції у власній квартирі. За словами Віктора Ляшка, з нею постійно контактує лікар і у випадку появи симптомів її одразу госпіталізують та проведуть усі необхідні аналізи.

Самоізоляція нині практикується в багатьох країнах світу. До слова, в Україні розробляють систему самоізоляції – людина з хворобою матиме змогу оформити лікарняне, не виходячи з дому. Цю практику запозичать в Німеччині.

Під час брифінгу Віктор Ляшко зазначив, що коли на території України введуть карантин чи інші протиепідемічні заходи, МОЗ видаватиме лікарняні українцям, які самоізолювалися через коронавірус.

Для того, щоб в них (ізольованих, – ред.) була юридична підстава, чому вони перебувають вдома. Тоді буде суворий облік усіх, хто отримав лікарняні та перебувають на самоізоляції,

– зазначив Ляшко.

Для чого потрібна самоізоляція

Самоізоляція застосовується у тих випадках, коли людина готова до цього і у неї відсутні симптоми для госпіталізації. За словами Ляшка, в усіх випадках захворювання фіксується до 20% важких станів, а таких, які потребують лікування в реанімаційному відділенні – лише 3%. Це не така велика кількість, тому більшість країн рекомендують самоізоляцію.

Тим паче, якщо щоразу госпіталізувати усіх контактних осіб без симптомів, в лікарнях просто може не вистачити місць для тих, хто справді потребує допомоги.



Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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