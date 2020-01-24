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Знайшли метод відновлення нервових клітин

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Відновлення нервів / MedicalXpress

Дослідники Медичної школи Університету Пітсбурга створили механізм, який сприяє зростанню та регенерації пошкоджених нервів.

Поки що ця технологія була випробувана на мавпах, пише Science Translational Medicine.

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Периферичні нерви можуть відростати довжиною трішки менше, ніж сантиметр, але якщо пошкоджений відділ довший, то нерв не може знайти свою ціль. Часто дезорієнтований нерв зав'язується у хворобливу кульку, яку називають невромою.

Найпоширеніше лікування довгих сегментів пошкодження нерву – видалення худого сенсорного нерва на задній частині ноги, що призводить до оніміння кінцівки та інших ускладнень. Окрім того, до реанімованої кінцівки повертається лише від 40 до 60% рухових функцій.

Для того, аби відновити нервові клітини, розробники створили полімерну трубку, наповнену білком, яка сприяє правильному зростанню. Цей метод повернув близько 80% тонкого моторного контролю в великих пальцях чотирьох мавп з 6-сантиметровим нервовим розривом у передпліччі.


Полімерна трубка, яка допомагає нервам правильно зростись / NB Fadia

Нині розробники розпочали співпрацю з Управлінням харчових продуктів та лікарських препаратів (FDA), аби розпочати випробування на людях. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Розробки
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