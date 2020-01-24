Знайшли метод відновлення нервових клітин

Дослідники Медичної школи Університету Пітсбурга створили механізм, який сприяє зростанню та регенерації пошкоджених нервів.

Поки що ця технологія була випробувана на мавпах, пише Science Translational Medicine.

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Периферичні нерви можуть відростати довжиною трішки менше, ніж сантиметр, але якщо пошкоджений відділ довший, то нерв не може знайти свою ціль. Часто дезорієнтований нерв зав'язується у хворобливу кульку, яку називають невромою.

Найпоширеніше лікування довгих сегментів пошкодження нерву – видалення худого сенсорного нерва на задній частині ноги, що призводить до оніміння кінцівки та інших ускладнень. Окрім того, до реанімованої кінцівки повертається лише від 40 до 60% рухових функцій.

Для того, аби відновити нервові клітини, розробники створили полімерну трубку, наповнену білком, яка сприяє правильному зростанню. Цей метод повернув близько 80% тонкого моторного контролю в великих пальцях чотирьох мавп з 6-сантиметровим нервовим розривом у передпліччі.



Полімерна трубка, яка допомагає нервам правильно зростись / NB Fadia

Нині розробники розпочали співпрацю з Управлінням харчових продуктів та лікарських препаратів (FDA), аби розпочати випробування на людях.

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