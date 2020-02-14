Знайшли новий надпотужний антибіотик

У цього препарату унікальний підхід до знищення бактерій. Вчені раніше нічого подібного не спостерігали.

Дослідники з Канади винайшли нову речовину корбоміцин, яка може стати компонентом нового покоління антибіотиків, пише Nature.

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Нові препарати цього класу потрібні через ріст загрози антибіотикорезистентності. Щороку її жертвами стає по 700 тисяч осіб, але ВООЗ вважає, що скоро їх буде мільйони. Корбоміцін разом з менш відомим антибіотиком комплестатіном вбивають бактерії внаслідок блокування функціоналу клітин в їх стінках. цей феномен наука спостерігає вперше.

Бактерії мають стінку навколо поверхні їх клітин, що забезпечує їх форму і є джерелом енергії. Антибіотики, як пеніцилін, вбивають бактерії шляхом запобігання будівництва цієї стінки.



Новий антибіотик має зовсім інакшу дію / unsplash.com

Як діє новий антибіотик?

Але нові препарати роблять щось протилежне. вони не дають стінкам руйнуватися. А якщо цей процес заблокований, то клітини опиняються під замком, вони не можуть розширюватися і рости, що викликає їхню смерть.

Тести на мишах показали, що ці антибіотики блокують інфекції, викликані Staphylococcus aureus – групою резистентних до ліків бактерій, що викликають серйозні інфекції, як сепсис і синдром токсичного шоку. Обидва антибіотики відносяться до групи глікопептидів, які виробляють ґрунтові бактерії.

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