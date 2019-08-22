Знищити назавжди: рецидиву раку можна буде запобігти

Команда вчених з Канади і США розробили унікальну технологію, яка перешкоджає розвитку рецидиву раку.

Новий інструмент буде боротися з залишковими раковими клітинами — головною проблемою для традиційних схем терапії, йдеться на сайті Університету Пердью.

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Саме ці клітини згодом провокують рецидив.

Рецидив – що це? Це стан, при якому захворювання відновлюється після удаваного повного одужання (ремісії).

Управління з контролю за продуктами та ліками США FDA схвалило технологію по застосуванню холодної плазми для точкового впливу на ракові клітини пухлин для клінічних випробувань.

Запатентували цей прилад ще у 2014 році й лише тепер наблизилися до фінальної стадії тестування.

У першій фазі братимуть участь 20 пацієнтів.

Електрохірургічний скальпель у вигляді ручки розпорошує блакитну струмінь холодної плазми на решту злоякісних тканин і клітин. При цьому він не пошкоджує здорові.



Електрохірургічний скальпель здатний запобігти рецидиву раку

Технологія впливу холодної плазми вибірково впливає на ракові клітини через токсичні молекули (активні форми кисню). Пухлинні клітини сильно окислені, а дія плазми підсилює цей ефект, що й призводить до знищення раку.

Застосування нового інструменту стане фінальним етапом лікування — після хіміотерапії, опромінення і хірургічних втручань. Його дія буде направлено на мікроскопічні ракові пухлини, які залишаються після операцій і провокують повернення хвороби.

За словами розробників, для досягнення необхідного ефекту, досить обробити післяопераційну рану протягом 2-7 хвилин.

Ефективність обробки післяопераційних ран холодної плазмою була доведена в ході експериментів на тваринах.

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