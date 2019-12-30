Зоряні Скалецькій назначили нових заступників
На останньому засіданні уряду, яке відбулось 27 грудня, Кабмін призначив очільниці МОЗ Зоряні Скалецькій двох нових заступників.
В розпорядженнях №1377 і №1378 зазначено, що нові посади очолили Дмитро Луфер та Ірина Шевченко, повідомляє LB.ua.
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Дмитро Луфер – операційний директор медичної компанії Into-Sana. Ірина Шевченко –дружина заступника міністра освіти Єгора Стадного, яка працювала в громадській організації CEDOS ("Центр дослідження суспільства").
На попередньому засіданні Кабміну заступником Скалецької призначили Віктора Ляшка, який раніше обіймав посаду заступника гендиректора Центру громадського здоров'я.
Також в грудні аналогічну посаду отримав Дмитро Коваль, виконавчий директор Асоціації серцево-судинних хірургів України.
Нагадаємо, що МОЗ за останні декілька місяців добровільно покинули безліч працівників, серед яких представники головних посад та заступники Скалецької: Олег Петренко, Ірина Литовченко, Михайло Загрійчук та Младена Качурец.
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