Звичайний антибіотик здатен посилити ефект лікування онкозахворювань

Дослідження показало, що ванкоміцин перед променевою терапією змінює грампозитивні бактерії в кишківнику, тим самим підвищуючи імунну систему та посилюючи протипухлинний ефект лікування.

Дослідники перорально вводили антибіотик мишам, що генетично модифіковані для розвитку меланоми, раку шийки матки чи легенів. Після введення антибіотика команда застосувала до тварин гіпофракційну стереотаксичну радіохірургію, повідомляє The Journal of Clinical Investigation.

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Променева терапія – це одна з найпоширеніших форм терапії в боротьбі з раком – рано чи пізно, її проходять приблизно 50% хворих на рак людей. Зазвичай цей вид терапії проводиться в поєднанні з хіміотерапією.

Під час експериментів виявилось, що ванкоміцин посилює протипухлинну дію променевої терапії. Його застосування допомогло знищити не лише ракові клітини, на які ця терапія спрямована, а й віддалені ракові клітини, які поширюються організмом.



Ванкоміцин став справжньою надією для вчених, які шукають шляхи лікування онкозахворювань

Виявилось, застосування цього антибіотику поліпшує функції дендритних клітин, які діють як наглядачі імунної системи, повідомляючи Т-клітинам про наявність антигену, аби ті атакували його.

Наше дослідження показує, що ванкоміцин посилює вплив гіпофракційого випромінювання, одночасно сприяючи абскопальному ефекту. Це допомагає системі боротися з пухлинами далеко від місця лікування,

– розповідає один з фахівців Андреа Фанкціабене.

Нині вчені працюють над переведенням своїх результатів у клінічне випробування, аби приступити до тестування на людях.

Оскільки ванкоміцин є широко використовуваним клінічним засобом із відносно безпечним профілем, ці результати підвищують потенціал використання цього антибіотика для посилення ефектів променевої терапії у людей, хворих на рак,

– додав Андреа.

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