План України вдався: експерт вважає, що росіянам навіть 40 тисяч військ у Херсоні замало

Російські загарбники намагатимуться утримувати Херсон, докладаючи всіх сил. Окупанти накопичили на правому березі Херсонщини близько 40 тисяч своїх військових.

Про це 24 каналу сказав військовий експерт Михайло Притула. Він зауважив, що російські окупанти не зважають на кількість життів своїх військових, які будуть там знищені.

До речі У ЗСУ розповіли про події на Херсонщині та пояснили важливість Снігурівки

Процес знищення окупантів на Херсонщині йде

Притула зазначив, що все гаразд, а Збройним Силам України треба знищувати окупантів там, де вони є. Водночас нам також потрібно берегти себе та свій народ.

Вдався план, усе нормально. Йде процес знищення їх. Зрозумійте, що 40 тисяч – то дуже маленька чисельність для утримання такої великої території,

– наголосив військовий експерт.

На його думку, ці 40 тисяч, найімовірніше, стиснуться та будуть намагатися втримати плацдарм біля Херсона для якихось майбутніх планів. Вони кидають туди "чмобіків" практично на виживання, саме непідготовлений особовий склад, а офіцерів там уже немає. Росіяни зараз щось готують на лівобережжі Дніпра для того, щоб зупинити українську армію.

Чому росіяни накопичили війська у Херсоні та чи вистачить їх там: дивіться відео

Чому росіяни хочуть втримати плацдарм на правобережжі

Притула вважає, що насправді це не оборона Херсона, а йде система оборони Криму. Адже окупанти розуміють, що, якщо втратять Херсон, то далі вже піде лавина й вони будуть змушені відкочуватися, після чого піде боротьба за Крим.

Те, що вони кидати туди будуть "чмобіків" велику кількість, це очевидно. Для того, щоб їх туди кинути, треба втримувати якийсь плацдарм на правому березі – ось вони це й роблять,

– сказав військовий експерт.

Він зауважив, що окупанти не зважають на кількість життів своїх військових, які будуть знищені. Якщо треба буде – то окупанти кинуть туди 100 тисяч, адже вони не шкодують своїх людей. Росіяни народилися для того, щоб померти, а ми народилися – аби жити. І це наша принципова відмінність від них.

Яка зараз ситуація на Херсонщині: коротко