А що трапилося: у програмі Соловйова заявили, що "Крим і Херсон – більше не Росія"

Пропагандист Соловйов продовжує підтримувати ядерну атаку України. Зокрема, закликаючи відповідати за повернений ЗСУ Херсон ядерним ударом. Але гості його шоу не погоджуються.

Так, в ефірі шоу, яке веде опальний пропагандист Соловйов, виникла серйозна дискусія, розповідає 24 канал. Під час неї окупанти визнали, що Крим і Херсон – не частина Росії.

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Соловйов закликав до ядерного удару

У традиційній манері Соловйов вирішив пригадати про порушення територіальної цілісності. Мовляв, звільнення Херсона з-під окупації – цим і є. Тож, у такому разі Росія має причини застосовувати ядерну зброю.

Нагадаю доктрину нашу. Якщо мова зайде про існування російської держави як такої. Зараз мова зайшла про існування? Наразі ні,

– підкреслив депутат держдуми.

Йому, ясна річ, опонував сам Соловйов. Він переконаний, що загроза існує. Мовляв, військові дії зараз ведуться на територіях, які раніше були під контролем Росії. І тут він отримав смачного ляпаса.

Політик підкреслив, що Херсонську й Запорізьку область незаконно визнали частиною Росії. Адже сталося це за умов бойових дій, а не в мирний час. За його словами, хоч країна-агресорка й оголосила ці території своїми, фактично це не так.

Між Соловйовим і політиком була справжня перепалка. Адже пропагандист вирішив наполягати на чинній конституції. А от гість підкреслював, що приєднання сталося під час бойових дій. Тож вважати його законним не можна.

У Соловйова визнали, що Херсон і Крим – не частина Росії: дивіться відео

Окупанти визнали, що Крим не їхній

Після цієї перепалки Соловйов вирішив спитати щодо долі Криму. Мовляв, чи вважатимуться "загрозою територіальної цілісності Росії" бойові дії на півострові. Політик зауважив, що ситуація з Кримом геть інша. Водночас він зазначив, що території, які окупувала Росія, – спірні. Це викликало неабияке роздратування у Соловйова.

Гість шоу визнав, що у російській конституції окуповані території вважаються частиною країни-агресорки. А в Конституції України – частиною нашої держави. Тож, за його словами, це "спірні території".

Мені начхати! А з ким вона спірна? Ми з нашою конституцією сперечаємось?,

– в істериці викрикав Соловйов.

Його опонент чітко підкреслив, що у цьому випадку суперечка відбувається з противником. Себто, він мав на увазі Україну. Зауважимо, що слова політика підтримав й інший гість – декан московського університету. Ясна річ, що це ще більше обурило пропагандиста.

Він був настільки розлючений, що вирішив образити присутніх у студії. Мовляв, у ній зібрався цілий гурток тих, хто зневажає конституцію Росії.

Пропаганда розсипається, але в неї все ще вірять

За словами експерта з комунікацій та колишнього журналіста з Естонії Рауль Ребане, росіяни продовжують вірити у пропаганду. І вони прагнуть це робити, адже їх так програмували століттями.

Тим часом представник Росії в ООН Васілій Небензя вирішив звинуватити Україну у масованій ракетній атаці по нашій країні. За його словами, у цивільні об'єкти буцімто влучають саме українські ракети. Таким чином ворог вирішив перекласти відповідальність за минулі атаки по будинку у Вишгороді, пологовому у Вільнянську та об'єктах енергетичної інфраструктури.

На це уже відреагував постійний представник України в ООН Сергій Кислиця. За його словами, слухати росіянина – один з найжахливіших його обов'язків. Свою реакцію він супроводив ефектним кадром з патріотичною футболкою. Сам же Кислиця показує жест, посилаючи росіян і Небензю за російським кораблем.

Тим часом в Інституті з вивчення війни вважають, що Кремль сам уже заплутався у своїй брехні. Упродовж лише останнього місяця росіяни назвали кілька різних причин нападу на Україну. І продовжують шукати вагомі аргументи, щоб виправдати свою агресію та заохотити росіян підтримувати її.

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