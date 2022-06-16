Херсон, Мелітополь та інші окуповані міста звільнятимуть майже одночасно, – мер Федоров

Вся Україна чекає на звільнення міст та сіл, які Росія цинічно та підло окупувала. Звільняти їх треба якнайшвидше, адже російська армія там коїть безчинства проти наших людей.

Міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров у ефірі національного телемарафону розповів про ситуацію в місті. Він припустив, коли можна очікувати на звільнення, повідомляє 24 канал.

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Сьогодні завдяки ЗСУ на окупованих територіях відчувається лише одне – те, що всі чекають наступу наших героїчних воїнів. Всі чітко розуміють, що Херсон і Мелітополь та інші тимчасово окуповані міста будуть звільнятися майже одночасно,

– пояснив міський голова.

За його словами, у цьому контексті в мешканців Мелітополя та інших тимчасово окупованих територій з'явилось натхнення. Його причина в тому, що кілька днів тому наші ЗСУ відзвітували про те, що вони підійшли на 10-кілометрову відстань до міста Херсона.

Федоров пояснив, що всі чекають захисників. Знову піднімається протестний рух, знову супротив. Це окупанти бачать кожного дня і відчувають себе зовсім некомфортно на нашій землі.

Що відбувається у Мелітополі

Місто перебуває під тимчасовою окупацією росіян. Але їм там дуже несолодко, адже організувався завзятий партизанський рух. Наші партизани ліквідовують не просто російських солдат, але й командирів. Також розклеюють листівки для окупантів з погрозами. Натомість росіяни вирішили влаштувати представникам іноземної преси такий собі "тур" тимчасово окупованими територіями. Найняли акторів з Азії та нагодували їх черешнею в тимчасово окупованому Мелітополі. Буцімто роблять там "щось хороше".

Також були відомості з розвідки, що Росія збирається провести так званий "референдум" щодо приєднання окупованого Півдня України. Столицею нібито хочуть зробити саме Мелітополь. При цьому ФСБшники, росгвардійці та військовослужбовці контролюють міста, проводять у них "зачистку" та намагаються набрати колаборантів як у "міліцію", так і в "місцеві адміністрації".

Намагається ворог залишити людей на тимчасово окупованих територіях і без українського зв'язку. Росіяни бояться, що люди будуть читати українські новини та знатимуть правду. У Мелітополі, зокрема, зник український зв'язок та інтернет. Натомість російські окупанти намагаються підʼєднати своїх операторів, аби позбавити людей можливості отримувати правдиву інформацію.

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