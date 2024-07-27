Росіяни вкрили вогнем Херсон, влучили в багатоповерхівку: є загибла

Росіяни ввечері 27 липня вкотре цинічно вкрили вогнем Херсон. На жаль, внаслідок обстрілу є загибла.

Відомо, що окупанти влучили в багатоповерхівку. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів про наслідки ворожого обстрілу.

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Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Херсоні

О 22:02 Прокудін повідомив, що годину тому російська армія цинічно вкрила вогнем Корабельний район Херсона. Під ударом ворога опинилася цивільна інфраструктура.

Так, російський снаряд поцілив у багатоповерхівку. На жаль, внаслідок обстрілу є загибла. Як повідомив Прокудін, смертельні поранення отримала 64-річна жінка.

Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко додав, що під час удару жінка була на балконі.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої. Світла пам'ять.

Протягом дня, 27 липня, на Херсонщині загинуло щонайменше 3 людини. Так, зранку ворог атакував Антонівку, й внаслідок обстрілу загинула 37-річна жінка. Згодом стало відомо, що у Музиківці двоє чоловіків підірвались через вибух невідомого предмету, один із них – загинув. Ввечері російські військові вбили мирного жителя села Львове. Від отриманих під час обстрілу травм 87-річний чоловік загинув на місці.

Окрім того, протягом минулої доби окупанти також не полишали обстрілів Херсонщини. Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, спорткомплекс, житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 3 приватних будинки. Також пошкоджено автомийки, гаражне приміщення, автобуси, карета "швидкої" та приватні автомобілі.

Через російську агресію минулої доби 8 людей отримали поранення.