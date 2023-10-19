Росіяни обстріляли Корабельний район і центр Херсона: є поранені
Росіяни знову атакують Херсон. Окупанти обстрілюють місто з тимчасово окупованого Лівобережжя.
У Херсоні було чути вибухи. Російська армія била по Корабельному району міста.
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Херсон під обстрілом
О 9:44 очільник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив про те, що у Херсоні лунають вибухи. Під ворожим обстрілом опинилися центр міста, а також Корабельний район. За словами Мрочко, росіяни ведуть вогонь з тимчасово окупованого Лівобережжя.
Інформація про руйнування та постраждалих не надходила. Перейдіть до більш безпечних місць! Не перебувайте на відкритому просторі!
– йдеться у повідомленні Мрочко.
Об 11:00 у місцевій владі повідомили про наслідки ворожої атаки. Відомо, що поранень зазнали троє мирних жителів. Жінка 49 років ушпиталена у важкому стані. Двоє чоловіків 1964 і 1983 років народження доставлені до лікарні на дообстеження.
Окупанти вночі та зранку запускали по Україні ракети та "Шахеди"
Чергова масована атака України тривала з 20:00 18 жовтня до 5-ої ранку 19 жовтня. У Повітряних силах уточнили, що ворог запустив по Україні як ракети, так і дрони. Так, ворог випустив 9 "Шахедів" та 8 ракет ( серед них 5 "Іскандер-М", 1 зенітна керована ракета С-300 та й керована авіаційна ракета Х-59. Повітряним силам вдалося збити одну ракету та 3 дрони.
Під ворожою атакою перебували об'єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
У Павлограді та на Сумщині є влучання в об'єкти інфраструктури
- Першою під російською атакою опинилася Херсонщина. Там один зі снарядів влучив по приватному будинку. Поранень зазнали двоє чоловіків. Також уввечері та вночі вибухи лунали у Миколаєві. Місцева влада повідомила про пожежу у складській будівлі на території одного з підприємств та про пошкодження багатоповерхівок.
- Ракетного удару зазнав і Павлоград. Там є влучання по об'єкту інфраструктури. Крім того, на Дніпропетровщині ворог бив по Нікопольщині, там є три влучання.
- Під ранок над Кривим Рогом знищили ворожу ракету. На Донеччині пошкоджено будівлю навчального закладу, а у Сумах внаслідок удару безпілотника виникла пожежа у двоповерховій будівлі на площі 100 квадратних метрів.
- На щастя, ворожі атаки обійшлися без жертв.