Херсон посилює карантин, але лише на 5 днів: що заборонять

Херсонська комісія з питань ТЕБ і НС 9 квітня ухвалила рішення про посилення карантину в місті. Жорсткіші обмеження будуть діяти лише 5 днів.

Так, з 00:00 10 квітня по 15 квітня включно на території Херсона будуть введені додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи.

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Що буде заборонено

перебування на територіях загального користування без захисної маски;

прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування, крім діяльності з надання послуг зі здійсненням адресної доставки та замовлень на винос, діяльності кафе та літніх майданчиків (наповненість не більше 50%, режим роботи - до 20:00);

прийом відвідувачів у ТРЦ та інших закладах розважальної діяльності;

діяльність непродовольчих ринків;

проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, окрім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів;

прийом відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів, історико-культурних заповідників;

прийом відвідувачів суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування, крім торговельної діяльності із здійсненням адресної доставки, провадження діяльності з надання фінансових послуг, провадження діяльності з надання телекомунікаційних послуг.

Водночас з 10 по 18 квітня дозволено навчання в дистанційній формі у закладах позашкільної освіти.

Ситуація з COVID-19 у Херсонські області: коротко

Станом на 9 квітня на Херсонщині зафіксували 26 850 випадків зараження коронавірусом.

Перемогти смертельну хворобу змогли 21 895 осіб. Померли від ускладнень інфекції 737 людей.

Минулої доби, 8 квітня, COVID-19 виявили у 317 жителів області.