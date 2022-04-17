У Херсон на "референдум" окупанти звозять "зомбований електорат" із захоплених територій
Джерело:Оперативне командування "Південь"
Оперативне командування "Південь" повідомило, що залякування, насильство, знущання з українців заохочується російським військовим командуванням на Херсонщині.
Згідно з інформацією, у перервах між обстрілами армія мародерів безчинствує на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.
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Також російські військові своєю присутністю в населених пунктах області створюють гуманітарну кризу.
В самому Херсоні окупанти продовжують підготовку та агітацію місцевих до участі у "референдумі" щодо створення чергової недореспубліки, – повідомили в командуванні "Південь".
За їх словами, трансляції пропагандистських каналів, розповсюдження листівок не дають впевненого успіху політичної профанації. Через це окупанти звозять автобусами "зомбований електорат" з інших захоплених територій.Важливо! Російські окупанти на тимчасово окупованій території Херсонщини хочуть створити квазіреспубліку. Для цього вони готуються до псевдореферендуму і навіть друкують бюлетені.
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