Деокупація Херсона на фінальній стадії, – Хлань

Хороші новини з Херсонщини 11 листопада просто не вщухають. ЗСУ продовжують там військову операцію у рамках свого контрнаступу. Повна деокупація обласного центру вже близько.

Про це повідомляє депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, звільнення Херсона перебуває на фінальній стадії.

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ЗСУ скоро повністю деокупують правий берег

Сергій Хлань розповів, що 10 листопада ЗСУ вдалося знищити велику кількість росіян, які намагалися перебратися на лівий берег. Під час евакуації через Дніпро багато окупантів та їхньої техніки потонуло.

Зараз якраз на фінальній стадії деокупація правого узбережжя Херсонщини, міста Херсон,

– наголосив Хлань під час брифінгу.

За словами Хланя, місто та регіон потребують тотальної зачистки та розмінування. Тому основна робота лише починається.

До того ж на деокупованих територіях необхідно відновити пошкоджену російськими військами інфраструктуру. Крім того, додає Сергій Хлань, певна частина російських військових не змогла перетнути Дніпро.

Через це загарбники переховуються по Херсону та правобережжю. Ймовірно, вони шукають способів, щоб потрапити на лівий берег.

Вони перевдягаються, викидають свою військову форму, в цивільному одязі намагаються ховатися. Вони здебільшого ще будуть готувати якісь провокації по місту, і ця робота ще попереду,

– зауважив депутат.

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Ситуація на Херсонщині: найсвіжіші новини

Увечері 10 листопада надійшла інформація про те, що вздовж усієї берегової лінії у Херсоні чути мотори човнів. Окупанти втікали на лівий берег Дніпра.

Зранку 11 листопада почали ширитися новини про те, що загарбники підірвали Антонівський міст. Однак в ОК "Південь" наразі не підтвердили цю інформацію.

Тим часом станом на обід 11 листопада ЗСУ вже відвоювали близько пів сотні населених пунктів на Херсонщині. Українських військових помітили на околицях Херсона.

З цієї нагоди у центрі міста зібралися місцеві. Вони чекають на захисників з українськими прапорами.

Над Херсонською ОДА теж підняли державний прапор. Місцеві діляться світлинами з Херсона у мережі.

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