Херсон – це Україна, ми не хочемо жити в іншій державі, – міський голова
Херсон зараз тимчасово перебуває в російській окупації. Однак люди продовжуть виходити на мітинги та всіма силами намагають прогнати з міста ворожу армію.
Про це в ефірі 24 каналу розповів мер Херсона Ігор Колихаєв. За його словами, в очах людей є надія.
До слова Жителі Херсона продовжують збиратися на мітинги проти окупантів
В нас вже відбулось 2 мітинги з гаслами "Херсон – це Україна", ми показуємо, що Херсон єдиний разом з Україною, ми хочемо жити в Україні, ми не хочемо перебувати в жодній іншій державі,
– сказав він.
Він розповів, що люди підтримують одне одного, волонтерські рухи працюють на максимум, в місті намагаються запускати роботу представників малого бізнесу, адже через торгівлю можна оживити місто.
Мер Херсона про ситуацію в місті: дивіться відео