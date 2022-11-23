У Херсоні лунають потужні вибухи: у місті багато диму
Джерело:Костянтин Риженко
23 листопада у звільненому Херсоні знову лунають вибухи. Усі обставини наразі виясняють.
Про вибухи повідомив місцевий журналіст Костянтин Риженко. Якщо ви нині перебуваєте у Херсоні, то краще сховайтесь в укриття.
Важливо Окупанти обстрілюють Херсонщину: яка тактика росіян та які населені пункти страждають від ударів
Що відомо про нові вибухи у Херсоні
За попередньою інформацією, 23 листопада о 9:36 Херсон обстріляли з "Градів". Після обстрілу з’явилась задимленість.
Місцеві мешканці кажуть, що вибухало в повітрі хмаркою яскравих спалахів та летіло донизу.
Окрім цього, житель Херсона показав, що до нього у двір прилетів невідомий предмет. Ймовірно, місто могли обстріляти запальними фосфорними снарядами.
Житель Херсона знайшов цей предмет у себе у дворі / фото Костянтин Риженко
Місцевих мешканців закликали перебувати у безпеці та дотримуватись правила двох стін.
Росіяни обстрілюють Херсонщину
- Через обстріли окупантів у Херсоні 22 листопада загинуло двоє людей, є семеро поранених. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
- Так, ворог стріляє зі ствольної артилерії, з мінометів та РСЗО. Росіяни обстрілюють мирне населення.
- Згодом начальниця МВА Галина Лугова повідомила "Суспільному", що внаслідок обстрілів Херсона загинула ще одна людина.
- В ОВА розповіли, що на Херсонщині внаслідок обстрілів загинув 13-річний хлопчик. Він помер у лікарні через поранення касетним снарядом. Також поранено ще дві дитини.
- 21 листопада окупанти обстріляли Херсон. Вони поцілили у багатоквартирний житловий будинок.
- В Офісі Президента повідомили, що внаслідок атаки до обласної лікарні доставили 4 травмованих людей. Під час госпіталізації одна людина померла.
Варте уваги – Нові подробиці вибухів у Херсоні: дивіться відео