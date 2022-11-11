Місцеві закидають квітами машини захисників, які звільняють Херсонщину: зворушливі кадри
11 листопада 2022 , 18:33Читать новость на русском
Джерело:Андрій Жолоб
На Херсонщині місцеві жителі зустріли воїнів ЗСУ квітами. Вони не стримували емоцій радості та дарували українським захисникам особливі подарунки.
Так, місцеві жителі зустрічали воїнів, виконуючи Гімн України. Звучали гасла: Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам!
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Несли квіти та вишитий рушник
Мешканці одного зі звільнених сіл Херсонщини дарували бійцям квіти та вишитий рушник. Фото машини ЗСУ, прикрашеної подарунками, оприлюднили в мережі.
Воїнам подарували вишитий рушник / Фото Андрія Жолоба
У селищі Борозенське квіти для українських героїв несли діти. Малеча вишикувалась з букетами. Мережею також розлетілись зворушливі кадри.
Діти дарують квіти бійцям ЗСУ: відео
Як відбувалось звільнення Херсонщини
- З 9 листопада повідомляли, що ЗСУ активно звільняють населені пункти Миколаївської та Херсонської областей.
- 11 листопада українські воїни зайшли у сам Херсон. Мешканці міста вийшли на центральну площу з українськими прапорами, аби зустріти воїнів.
- Синьо-жовті прапори також замайоріли в Бериславі та Чорнобаївці.
- Згодом у ГУР Міноборони офіційно підтвердили, що Херсон повертається під контроль України. Наразі в місті проводять зачистку, людей просять залишатись вдома.
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