У центрі Херсона місцеві розгорнули величезний прапор України: емоційні кадри

Вся Україна 11 листопада плаче від радості від того, що наші бійці увійшли у Херсон. У центрі міста місцеві розгорнули величезний прапор України.

Відповідне відео з'явилося у соцмережах. Можна сказати, що сьогодні весь Херсон став синьо-жовтим.

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На одному з оприлюднених кадрах видно, як місцеві на центральній площі розгорнули кількаметровий синьо-жовтий стяг. Усі вони з квітами та плакатами зустрічають своїх визволителів – захисників Збройних Сил України. Раніше у центрі Херсона сили опору підняли український стяг.

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Українці розгорнули кількаметровий прапор у Херсоні: дивіться відео

Що відомо про звільнення Херсона: головне

11 листопада спецпідрозділи ЗСУ зайшли у Херсон. Місцеві мешканці зустріли українських захисників на площі, скандуючи "ЗСУ". Багато людей плакали, не стримуючи емоцій. У ГУР повідомили, що Херсон повертається під контроль України й до міста заходять частини ЗСУ.

Зараз українські воїни проводять у місті зачистку. Жителів міста просять перебувати вдома, проте вони радісно святкують на центральній площі.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр нагадала, що звільнення населених пунктів відбувається в декілька етапів. За її словами, у Херсон зайшли спецпідрозділи. Проте основні війська ЗСУ перебувають на підступах до міста.

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