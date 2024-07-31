У Херсоні чоловік кинув гранату у людному місці: є жертва та поранені

У Херсоні чоловік жбурнув гранату на майданчик біля одного з місцевих магазинів. На жаль, не обійшлося без жертви та постраждалих.

Про жахливий інцидент повідомила Національна поліція України. Наразі зловмисник затриманий. На місці події проводяться необхідні слідчі заходи та з'ясовують усі обставини події.

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У Херсоні чоловік кинув гранату у людей

Згідно з даними поліції, сьогодні ввечері, в Центральному районі міста, 48-річний херсонець кинув на майданчику біля одного з магазинів, де відпочивали громадяни, гранату. Внаслідок вибуху постраждали люди.

В результаті вибуху одна людина загинула та п’ятеро чоловіків отримали поранення різного ступеня тяжкості,

– йдеться у повідомленні.

Як з'ясувалося, на майданчик, де відпочивали п’ятеро громадян, зайшов невідомий чоловік. Під час спілкування між незнайомцем та іншими виникло непорозуміння.. Після чого останній пішов та через кілька хвилин повернувся й кинув гранату.

Загиблим виявився 69-річний пенсіонер. Зловмисник відразу з місця події втік у невідомому напрямку. Однак впродовж кількох хвилин його затримали за місцем проживання.

До слова, ввечері також з'явилася інформація про те, що на одній із вулиць Львова 20-річний хлопець погрожував підірвати квартиру. Для цього він увімкнув газ на кухні. Довелося проводити евакуацію мешканців будівлі.