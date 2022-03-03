У Херсоні чути вибухи

У місті Херсон 3 березня, приблизно о 2:00 пролунали вибухи. Наразі жодні інші деталі невідомі.

Росіяни продовжують атакувати українські міста. У ніч на 3 березня вибухи почули й у Херсоні.

Читайте також Для Херсону та області сформують єдиний гуманітарний конвой

У Херсоні – вибухи

У місті Херсон 3 березня, приблизно о 2:00 чути вибухи. У мережі оприлюднили перші відео. Ймовірно, що росіяни гатять по селі Чорнобаївка, яке розташоване за декілька кілометрів від Херсона. Однак офіційних підтверджень ще немає.

Вибухи у Херсоні: дивіться відео

Нагадаємо, українські захисники виявили у селі Давидів Брід, що у Херсонській області, ворожу колону. Техніку росіян спалили.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!