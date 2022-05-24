У Херсоні лунають вибухи: місцеві повідомляють про зникнення зв'язку Київстар і Vodafone

У Херсоні повідомляють про те, що чутно звуки вибухів. Також є проблеми з мобільним зв'язком.

Об 11:32 з'явилася інформація про те, що в Херсоні чутно звуки вибухів. На цей час в місті не було оголошено повітряну тривогу (як і на решті території України).

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Також місцеві видання повідомляють, що у Херсоні зник мобільний зв'язок Київстар та Vodafone.

Нагадаємо, Херсон перебуває під російською окупацією.