У Херсоні міг загинути полковник росгвардії Нєчіпурєнко, в окупантів паніка, – Хлань

Збройні Сили України 10 липня завдали удару по базі росгвардії в окупованому Херсоні. Унаслідок атаки міг загинути полковник Алєксандр Нєчіпурєнко.

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань не сумнівається, що українська артилерія ліквідувала когось з російського керівництва. Однак підтвердженої інформації, що це був саме Нєчіпурєнко, наразі немає.

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Те, що хтось з "віпів" постраждав, сумніву немає, бо паніки й "швидких" в окупантів було занадто багато,

– наголосив Хлань.

Що відомо про полковника росгвардії

За даними InformNapalm, Нєчіпурєнко є заступником начальника управління росгвардії у російській республіці інгушетія. Він керував окупантами у Запорізькій області.

Саме Нєчіпурєнко разом з пропагандисткою Юлією Чичеріною зривав український прапор в захопленому Енергодарі. Крім того, він організував "роботу" блокпостів на окупованій території Запорізької області та сприяв насильству, мародерству й знущанню з мирних українців.

Втрати росіян на війні проти України

37 400 бійців особового складу (з них 100 ЗСУ ліквідували за минулу добу),

танків – 1 645 (+4) одиниць,

бойових броньованих машин – 3 828 (+5) одиниць,

артилерійських систем – 838 (+4) одиниць,

РСЗВ – 247 одиниць,

засобів ППО – 109 (+1) одиниць,

літаків – 217 одиниць,

гелікоптерів – 188 одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 676 одиниць,

крилатих ракет – 155 одиниць,

кораблів /катерів – 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 696 (+2) одиниць,

спеціальної техніки – 66 одиниць.

До речі, найбільше втрат 10 липня окупанти зазнали на Авдіївському напрямку.

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