У Херсоні та Миколаєві пролунали вибухи

На тимчасово окупованій Херсонщині та у Миколаєві пролунали вибухи. Закликаємо місцевих жителів бути обережними та перебувати в укриттях.

Ввечері близько 23:00 у тимчасово окупованому Херсоні та в області почули вибухи. Приблизно о такій же годині вибухи пролунали у Миколаєві.

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Що відомо про вибухи у Миколаєві

Зауважимо, що на Миколаївщині близько 22:23 оголосили про повітряну тривогу. Вибухи в у місті пролунали після попередження про загрозу ракетного удару. Офіційної інформації про те, що трапилось, поки що немає.

За попередньою інформацією, сили ППО збили щонайменше 1 ракету. Містяни чули щонайменше 5 вибухів. Закликаємо місцевих жителів не полишати укриття до відбою.

Що відомо про вибухи у Херсоні

Вибухи пролунали близько 23:00. Місцеві жителі Херсонщини повідомляють, що "прилетіло" на територію колишнього асфальтного заводу. Там начебто зберігалися БМП, причіпна артилерія та близько 50 одиниць танків. І, швидше за все, невеликий БК. Але зауважимо, що це неперевірена інформація, яка потребує підтвердження.

У зв'язку з контрнаступом ЗСУ,Українська сторона закликає жителів Херсонської області якнайшвидше евакуюватися з регіону усіма можливими способами.

Наголосимо, що залишається загроза ракетних обстрілів по Україні. Зокрема зранку 14 липня окупанти запустили по Вінниці 5 ракет морського базування типу "Калібр", 2 ракети прилетіли в центр, де було багато людей. У результаті – понад 20 загиблих, серед яких діти. Окрім цього, цього ж ранку росіяни випустили по Миколаєву аж 9 ракет із зенітно-ракетної системи С-300.

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