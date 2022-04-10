У Херсоні окупанти розігнали мітинг за Україну: повідомляють про використання зброї

У Херсоні, який поки що контролюють окупанти, люди продовжують виходити на мітинги проти Росії. Окупанти знову його розігнали. Журналісти повідомили, що було чути постріли.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевский повідомив, що люди вийшли на мирний мітинг для вшанування пам'яті жертв російської агресії.

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У Херсоні окупанти розігнали мирний мітинг

Жителі міста зібралися на площі біля кіноконцертної зали "Ювілейний". Очікувано, що окупанти розігнали мітинг. Юрій Соболевский наголосив, все що росіяни принесли на Херсонщину – терор, брехню, гуманітарну катастрофу, насилля.

Він додав, що дуже багатьох містян залякали, чимало людей покидали регіон, ризикуючи своїм життям. Крім того, він підкреслив, що їм відомо про зникнення багатьох осіб й наразі невідомо, що з ними.

Кожний новий мітинг – це великий ризик, але попри все люди все одно виходять. Херсонщина – це Україна!,

– додав Соболевський.

Водночас кореспонденти Суспільного повідомили, що у центрі Херсона чули постріли саме зі сторони Ювілейного. Цілком ймовірно, що російські окупанти використали зброю для розгону мирного мітингу. На цю мить не відомо, чи є травмовані й затримані.

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