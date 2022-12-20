Була мамою 2 діток: у Херсоні поховали волонтерку Червоного Хреста, яка загинула через Росію

Росіяни забрали життя ще однієї людини, яка допомагала тим, хто цього так потребував. А також залишили без мами двох дітей: Олену і Сашка, та матір без доньки.

Трапилося це у Херсоні внаслідок російського обстрілу. Коли жінка роздавала гуманітарну допомогу жителям у центрі міста, уламок "Граду" влучив у її голову, тож вона померла на місці. Волонтерку поховали 19 грудня.

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Волонтерка активно допомагала землякам

Командир загону швидкого реагування Червоного Хреста Херсонщини Микола Тараненко, який знав Вікторію Яришко 16 років, розповів, що вона не перший рік допомагала людям та співпрацювала з організацією. Тож коли Росія розвязала повномасштабну війну та окупувала Херсон, вона не змогла залишитися осторонь.

Вона займалась дітьми, дітьми з особливими потребами, "сонячними дітьми". Була майстринею на всі руки. Дуже довго працювала в Зелених хуторах Таврії. З дітьми займалась арттерапією. Вони малювали, розмальовували. Віка була енерджайзер. Вона була кругом,

– розповів Микола Тараненко.

Однак не лише дітьми опікувалась волонтерка. Вона також:

готувала на польовій кухні,

роздавала гуманітарну допомогу.

Ховали невеликою процесією

На момент загибелі волонтерці Червоного Хреста Вікторії Яришко було 39 років. Проте через загарбників не всі, хто хотів би попрощатися з жінкою, мали змогу це зробити. Перш за все, через безпеку.

Так, польський журналіст Томаш Ґживачевський розповів, що на прощання із загиблою прийшли тільки найближчі рідні та друзі з Червоного Хреста, адже були побоювання, що більша процесія приверне увагу росіян і буде обстріляна.

Росія регулярно обстрілює Херсон