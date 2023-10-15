У Херсоні пролунав потужний вибух: у деяких районах зникло світло

Зранку 15 жовтня у Херсоні пролунав гучний вибух. Після цього у місті почалися проблеми зі світлом та водою.

Що саме сталося – наразі уточнюють. Місцева влада закликала чекати на офіційні повідомлення. Про це інформує 24 Канал.

Важливо Наслідки обстрілу Херсона: двоє поранених та пошкоджена інфраструктура

Що відомо про потужний вибух у Херсоні

Голова Херсонської МВА Роман Мрочко підтвердив, що у Херсоні пролунав потужний вибух. Одразу після цього у деяких районах міста зникла електрика. Також з’явились перебої з водою.

Інформація уточнюється. Чекайте офіційних повідомлень,

– наголосив він.

Згодом Мрочко уточнив, що близько години тому з різницею в 30 хвилин російськими військовими із СУ-34 було завдано авіаудар, попередньо 2 КАБ, у районі об'єкта критичної інфраструктури у Херсоні.

"Росія продовжує тероризувати мирне населення громади!" – наголосив очільник Херсонської МВА.

Зауважимо, що до цього у Херсоні та регіоні почалась повітряна тривога. У Повітряних силах попереджали про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках, а також про загрозу застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів.

Моніторингові канали також заявляли про пуск КАБу у бік Бериславського району, що на Херсонщині.

Ворог скинув 11 авіабомб по Херсонщині

Речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков розповів, що наразі відомо про обстріл чотирьох населених пунктів Бериславського району. Там скинуто 11 керованих авіабомб і дві – у передмісті Херсона.

Унаслідок цього є руйнації житлових будинків та пошкодження лінії. Також пошкоджено об’єкт інфраструктури. Енергетики вже працюють над відновленням світла.

Ворог нещадно гатить по Херсонщині