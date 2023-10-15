У Херсоні пролунав потужний вибух: у деяких районах зникло світло
Зранку 15 жовтня у Херсоні пролунав гучний вибух. Після цього у місті почалися проблеми зі світлом та водою.
Що саме сталося – наразі уточнюють. Місцева влада закликала чекати на офіційні повідомлення. Про це інформує 24 Канал.
Важливо Наслідки обстрілу Херсона: двоє поранених та пошкоджена інфраструктура
Що відомо про потужний вибух у Херсоні
Голова Херсонської МВА Роман Мрочко підтвердив, що у Херсоні пролунав потужний вибух. Одразу після цього у деяких районах міста зникла електрика. Також з’явились перебої з водою.
Інформація уточнюється. Чекайте офіційних повідомлень,
– наголосив він.
Згодом Мрочко уточнив, що близько години тому з різницею в 30 хвилин російськими військовими із СУ-34 було завдано авіаудар, попередньо 2 КАБ, у районі об'єкта критичної інфраструктури у Херсоні.
"Росія продовжує тероризувати мирне населення громади!" – наголосив очільник Херсонської МВА.
Зауважимо, що до цього у Херсоні та регіоні почалась повітряна тривога. У Повітряних силах попереджали про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках, а також про загрозу застосування авіаційного озброєння для прифронтових районів.
Моніторингові канали також заявляли про пуск КАБу у бік Бериславського району, що на Херсонщині.
Ворог скинув 11 авіабомб по Херсонщині
Речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков розповів, що наразі відомо про обстріл чотирьох населених пунктів Бериславського району. Там скинуто 11 керованих авіабомб і дві – у передмісті Херсона.
Унаслідок цього є руйнації житлових будинків та пошкодження лінії. Також пошкоджено об’єкт інфраструктури. Енергетики вже працюють над відновленням світла.
Ворог нещадно гатить по Херсонщині
- Станом на 15 жовтня відомо, що за минулу добу ворог здійснив 107 обстрілів, випустивши 622 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ПТРК, АГС, СПГ, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 45 снарядів.
- Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлю навчального закладу, будинок культури, пошту та магазин у Херсонському районі, а також підприємство та територію ринку у Херсоні.
- Через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 – дістали поранення.
- Роман Мрочко повідомляв, що Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу було обстріляно 27 разів, російський ворог використав для цього 129 снарядів. Ураження зафіксовані у Херсоні, Антонівці, Інженерному, Наддніпрянському та Садовому.
- Крім того, вночі 15 жовтня ворог здійснив артилерійський обстріл Херсона та мінометний обстріл Наддніпрянського. Внаслідок цього постраждалих немає.