На Херсонщині окупанти закрили переправи через Дніпро

Росіяни змушували людей переселятися з правого берега Херсонщини й називали це "евакуацією". Після цього вони заборонили переміщення через Дніпро.

Про це повідомила окупаційна "адміністрація" Херсонської області. Заявили, що причиною є "посилення військової небезпеки та підвищення загроз для мирного населення".

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Рух через Дніпро нібито заборонили тимчасово. Місцеві не можуть скористатися річковим таксі, баржами та іншими суднами. Крім цього, припинила працювати понтонна переправа.

Що відомо про заборону

Окупанти повідомили, що заборона не торкнеться транспортних засобів комунальних служб і компаній, які перевозять ліки та продовольство. Згідно з розпорядженням російських вбивць, рух цивільного транспорту з правого на лівий берег Дніпра можливий лише через річковий порт у Херсоні. Звідти можна виїхати за допомогою баржі.

Ворог переконує, що через тимчасову заборону не буде проблем із забезпеченням правобережжя Херсонської області продовольством та ліками.

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