У Херсоні стався прорив на ТЕЦ: жителі можуть залишитись без опалення

У Херсоні ввечері 23 лютого стався прорив на теплоелектростанції. Небезпека у тому, що жителі міста можуть залишитись без тепла.

Про це повідомив місцевий журналіст Констянтин Риженко, а згодом підтвердили в обласній військовій адміністрації. 24 Канал зібрав усе, що відомо про прорив на ТЕС наразі.

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У Херсоні прорив на ТЕЦ – мешканці міста можуть залишитись без опалення,

– написав журналіст та прикріпив відео з місця подій.

Журналіст також застеріг, що в режимі світломаскування, небезпечно ставити намети для обігріву населення, оскільки окупанти можуть сприйняти метушню, як підготовку для контрнаступу сил оборони і відкрити вогонь по рятівниках. Тож, той закликав ОВА не починати облаштовувати пункти обігріву серед ночі.

Що кажуть в ОВА

Керівник ОВА Олександр Прокудін у телеграм теж написав про факт прориву на ТЕЦ, не уточнивши інших деталей.

Яка ситуація на Херсонщині