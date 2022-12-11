Херсон знову зі світлом: у місті після російських обстрілів відновили електропостачання

У Херсоні після ворожих обстрілів відновили електропостачання. Зі світлом вже майже все місто.

Загалом станом на 11 ранку зі світлом майже 90% Херсона, а також прилеглі населені пункти. Про це повідомив очільник ОВА Ярослав Янушевич.

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Майже весь Херсон уже зі світлом

Електропостачання у Херсоні зникло внаслідок атаки загарбників. Окупанти обстріляли місто вночі та вранці 10 грудня. Тоді через пошкодження ліній електроживлення без світла знову залишилися:

центр міста;

Шуменський мікрорайон;

селище Степанівка.

За словами Янушевича, тоді без електрики залишилися 2549 абонентів. На щастя, ремонтним бригадам вже вдалося виправити ситуацію.

Дякуємо енергетикам за роботу,

– підкреслив глава Херсонської ОВА.

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