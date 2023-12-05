У Херсоні окупанти знову поцілили в лікарню: кількість поранених медиків зросла
Окупанти вранці атакували Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. На жаль, є жертви та поранені.
Місцева влада розповіла, що російські загарбники поцілили по медичному закладі в місті. Херсон перебував під атакою ворога орієнтовно о 9 ранку 5 грудня, пише 24 Канал.
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Що відомо про атаку росіян по лікарні в Херсоні
Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що вранці вороги обстріляли Херсон декілька разів. Під щільним вогнем ворога було середмістя міста.
Окупанти влучили в один з медичних закладів Херсона.
Внаслідок влучання ворожого снаряду у медзаклад легкі поранення отримали двоє лікарів,
– заявив Роман Мрочко.
За його словами, допомогу медикам надали на місці.
Речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков розповів в ефірі телемарафону, що окупанти вранці орієнтовно дві години обстрілювали Херсон. Внаслідок атаки ворога:
- загинули 30-річна жінка та 47-річний чоловік;
- ще троє людей поранено – двоє чоловіків у лікарні, третій місцевий мешканець лікується вдома.
Був приліт біля однієї з лікарень. Там лікар-гінеколог та лікар-хірург отримали осколкові поранення. На щастя, легкі,
– заявив Толоконніков.
Він запевнив, що життю лікарів нічого не загрожує.
Кількість поранених медиків зросла
Станом на 13:26 Роман Мрочко уточнив, що інформація про поранених медиків досі оновлюється. За останніми даними, внаслідок влучання ворожого снаряду у заклад охорони здоров'я у середмісті Херсона у лікарні поранені вже четверо медиків:
- двоє лікарів 1954 і 1959 року народження,
- акушерка 1966 року народження,
- працівник одного з відділів 1956 року народження.
За словами глави Херсонської міської військової адміністрації, всім пораненим надали медичну допомогу на місці. У людей легкі травми, що не потребують госпіталізації.
Що відомо про ворожу атаку по Херсону
Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що російська армія вранці 5 грудня накрила вогнем центр Херсона. Окупанти просто посеред міста вбили двох людей. За словами посадовця, медики, які швидко прибули на місце події, тільки констатували смерть місцевих мешканців.
59-річний чоловік – травмований. Каретою швидкої його шпиталізували для надання меддопомоги,
– повідомив Прокудін.
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Росія атакує Херсонщину: останні новини
- Російські окупанти опівночі 5 грудня завдали ракетного удару по Херсону. Вороги били з ЗРК С-300 по житловому кварталу міста. Внаслідок влучання в центрі видачі гуманітарної допомоги спалахнула пожежа. Окрім того, ворог пошкодив три багатоповерхівки.
- За минулу добу окупанти по Херсонській області завдали 89 обстрілів, випустивши 490 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, безпілотників та авіації, з них 1 – ракетний. Тільки по Херсону окупанти випустили 22 снаряди.
- Вороги пошкодили житлові квартали населених пунктів області, кінотеатр, дошкільний навчальний заклад, територію підприємства, а також притулок для тварин у Херсоні та підприємство у Бериславському районі.
- Внаслідок ворожих обстрілів у Херсонській області загинула 1 людина, ще 5 – зазнали поранень.