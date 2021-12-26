У Херсоні врятували чоловіка з крижаної річки

У Херсоні 25 грудня поліція разом із рятувальниками дістали чоловіка з крижаної річки. На набережній міста біля проспекту Ушакова чоловік упав у річку і його відносила течія.

За словами правоохоронців, коли вони прибули на місце події, то чоловіка вже віднесло від берега. Завдяки рішучим діям поліцейського Романа Камінського потерпілого вдалось врятувати.

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Як вчинив поліцейський

Правоохоронець, обв'язавшись буксирувальним тросом, стрибнув у холодну воду та поплив до чоловіка на допомогу.

Тоді Роман Камінський підхопив потерпілого і подав сигнал колегам. Своєю чергою ті почали витягувати обох із води. Біля берега сержант поліції побачив рятувальників і вони, застосувавши спецобладнання, витягнули потопаючого з річки.

Водночас правоохоронцю вибратися з води допомоги колеги.

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