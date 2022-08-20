фсб хоче повністю захопити владу на Херсонщині, – Хлань про заміну колаборантів росіянами

колаборантів на Херсонщині стає все менше і менше. Тому фсб замінює їх своїми кадрами, бо хоче повністю захопити владу в області.

Про це 24 каналу розповів військовий ТрО, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Він також розкрив певні деталі стосовно отруєння головного колаборанта регіону Володимира Сальдо.

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фсб масово завозить свої кадри

Хлань зауважив, що один з працівників фсб уже отримав посаду заступника в так званій владі Херсонщини. Також ще одного урядовця привезли з росії.

"Це означає, що фсбшники хочуть взяти повний контроль над усією Херсонською областю", – зазначив депутат.

окупанти не можуть повністю відмовитись від колаборантів

Військовий додав, що окупантам колаборанти потрібні. Їхня політика – призначати тих саме на посади в місцевому самоврядуванні.

За пропагандистською риторикою кремля, проведення "референдуму" – це ініціатива людей, які перебувають на окупованій території. Тому вони не можуть повністю відмовитись від колаборантів,

– зауважив Хлань.

За його словами, росіяни продовжують шукати людей, які готові з ними співпрацювати, аби сформувати так звані військово-цивільні адміністрації по всім ОТГ.

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росіяни відчувають дефіцит колаборантів

Депутат Херсонської облради розповів, що росіяни зіштовхнулись з дефіцитом колаборантів. На це є кілька причин:

люди відмовляються співпрацювати;

партизанський рух не дає забувати, що колабораціонізм – це злочин, за який треба буде відповідати;

люди розуміють, що звільнення Херсонської області не за горами.

"Крім того, ЗСУ влучно б'ють по тих центрах, де збираються окупанти. Тому колаборантів з кожним днем усе менше і менше", – зауважив Хлань.

окупантам бракує і завезених агітаційних груп

За словами військового, окупантам бракує вже і тих агітаційних груп, які були завезені з Криму, з росії, аби боротись з рухом опору на Херсонщині. Зокрема, до цієї роботи вони вже залучають і своїх військових.

Був такий курйозний випадок, коли військовослужбовці рф ходили по Херсону і зривали жовто-блакитні стрічки з дерев. І один з них гепнувся, щось собі зламав, і його 4 військовослужбовців тягнули до швидкої,

– розповів депутат.

В окупантів – агонія

Хлань також зазначив, що на фоні всіх подій, в окупантів посилюється агонія. А це випливає в те, що посилюється тиск на цивільних, проводяться обшуки.

"У Херсоні – тотальний обшук гаражних кооперативів. Але окупанти так шукають будь-які засоби для плавання: човни, надувні матраци тощо. Я так думаю, готуються до втечі через Дніпро", – зауважив військовий.

міністерство оборони рф: Сальдо отруїли українські спецслужби

Хлань розказав і про те, що міністерство оборони росії заявило, що головного колаборанта області Володимира Сальдо отруїли українські спецслужби. Однак, слід додати, що звернутись у лікарню Сальдо порекомендував так званий міністр охорони здоров'я. І вже в лікарні колаборант упав у медикаментозну кому.

"Тобто така планова медикаментозна кома від фсбшників, з якої він не виходить", – зазначив депутат.

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