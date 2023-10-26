Агонію вже дуже добре видно: що відбувається з росіянами на Херсонщині

Російські військові безперервно тероризують місцеве населення на Херсонщини. Обстрілюють здебільшого цивільну інфраструктуру. Однак останнім часом ворожих атак дещо поменшало.

Це може бути пов’язано із діями ЗСУ на лівому березі Дніпра. Схоже, окупанти тепер більше починають хвилюватися за власне життя. Детальніше про настрої загарбників 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич.

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Росіяни почали боятися

На лівобережжі Херсонщини росіяни обстрілюють цивільних усім, що мають. Особливо часто використовують керовані авіаційні бомби. Зокрема, за минулу добу на Херсонську область скинули 36 крилатих авіабомб.

Навіть 1 керована авіабомба – це страшно. Здебільшого випускають десятку – 7-9-10. Від них важко сховатись, хоча люди вже добре навчились слухати, що і куди вилітає,

– зауважила Євгенія Вірлич.

Через російські обстріли дві людини загинуло, одна з яких – дитина. Водночас місцеві справді дуже добре навчились розрізняти яке озброєння куди летить. І відповідно до цього – добре ховатися. Не гребують росіяни й обстрілами забороненими фосфорними бомбами.

При цьому за останні дні статистика російських обстрілів дещо зменшилась. Не виключено, що на це вплинули ефективні рейди ЗСУ на лівий берег.

"Дуже сильно росіяни зараз піклуються про те, щоб вберегтись від наступів Збройних Сил України. Щось приємне для нас відбувається, і в них (окупантів – 24 Канал) дуже добре видно агонію", – наголосила журналістка.

Однак російські загарбники не вміють інакше реагувати на вдалі дії українських військових, аніж скидати свою агресію та страх на терор цивільного населення.

Євгенія Вірлич про дії окупантів на Херсонщини: дивитись відео

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